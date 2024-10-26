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Головна Культура Наталія Бучинська, Петро Чорний, Іван Попович та інші зірки: у Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталії Романенко
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Наталія Бучинська, Петро Чорний, Іван Попович та інші зірки: у Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталії Романенко

Анатолій Буряк
26 жовтня, 2024 субота
17:46
Культура У Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталі Романенко

3 листопада о 17:00 у Національному палаці мистецтв Україна відбудеться концерт пам‘яті заслуженої артистки естрадного мистецтва України Наталії Романенко з програмою "Я продовжую жити…"

Зміст

Про це повідомили організатори в особі Clever Production.

Це буде вечір теплих спогадів та авторської поезії та пісні артистки Наталії Романенко, яка понад усе любила цей світ та хотіла дарувати йому свій талант, але, на жаль, передчасно покинула його.

Втім, людина живе доти, доки живе пам’ять про неї! Згадати українську співачку запрошені її наставники, колеги - друзі, які виконають пісні свого репертуару та подарують незабутню зустріч, залишать добру згадку і світлу пам‘ять про Наталію!

Ви поринете у світ музики і поезії відомих українських авторів О.Злотника, О.Вратарьова, авторської поезії і пісні Наталії Романенко у її виконанні, що транслюватимуться на великому екрані! Пісні, що спонукають тремтіти серця та зворушувати спогади в душах людей!

З-поміж багатьох, знані та улюблені "Зозуленька", "Вишиванка-Україна", "Жіноче коло", "Україна", "Перемогла", "Люстерко", "Гуляємо усі" та ін.

У концерті "Я продовжую жити…" співатимуть: Іван Попович, Наталія Бучинська, Ауріка Ротару, Анатолій Гнатюк, Петро Чорний, Михайло Грицкан, Ярослав Гавюк, Ганна Мудра.  

3 листопада / 17:00 – Національний палац мистецтв Україна.

Квитки можна придбати за цим посиланням.

 

 

Теги:
музика
новини Києва
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