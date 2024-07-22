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Німеччина, Франція та Фінляндія збільшили витрати на культуру, а Велика Британія - скоротила, - звіт

22 липня, 2024 понедiлок
16:44
Культура

Згідно з новим звітом, культурний сектор Великої Британії перебуває в критичному стані, рівень інвестицій і розвитку значно нижчий, ніж у багатьох інших європейських країнах

Зміст

Про це пише The Guardian.

У розпорядження видання Observer потрапив новий кризовий звіт State of Art, згідно з яким Велика Британія відстає від низки країн Європи у фінансуванні мистецтва та освіти. Так, звіт показує, що Німеччина, Франція та Фінляндія збільшили витрати на культуру до 70%, тоді як Велика Британія скоротила свій загальний бюджет на культуру на 6% з 2010 року.

Культурний сектор країни "перебуває в критичному стані": рівень інвестицій і розвитку значно нижчий, ніж у багатьох інших європейських країнах. Дані звіту підготовлені на основі досліджень, проведених університетом Воріка та групою Campaign for the Arts. Звіт оприлюднять у Палаті лордів групі діячів мистецтва та політиків, зокрема і новому міністру з питань мистецтва і культури, медіа та спорту (DCMS) Крісу Браянту.

Для звіту проаналізували рівень підтримки та інвестицій культури у період 2009-2010 років та 2022-2023 роки. У результаті виявили значне падіння витрат на одну людину в реальному вираженні.

Фінансування культури та пов’язаних з нею послуг із доходів місцевих органів влади зменшилося на 39% у Шотландії, на 40% в Уельсі та на 48% в Англії, частково через зростання витрат і попиту на послуги, встановлені законом, як-от соціальне обслуговування. Основне фінансування підтримки профільним міністерством культурних організацій зменшилось на 18% до лише 0,17% загальних державних витрат на одну особу. А основне фінансування, що надходить від рад мистецтв, зменшилось на 18% в Англії, 22% у Шотландії, 25% в Уельсі та 66% у Північній Ірландії.

Дослідження також визначає велику проблему мистецької освіти зі "зменшеним фінансуванням і маргіналізацією мистецтва в англійських державних школах", що призводить до того, що у звіті описується як "катастрофічне зниження участі та зарахування". У звіті наголошується на падінні мистецької освіти та працевлаштування.
 

Теги:
Світ
Франція
мистецтво
Німеччина
Фінляндія
Велика Британiя
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