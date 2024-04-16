Письменник та військовий Артем Чех випустить новий історично-пригодницький роман

Про це він розповів в інтервʼю "Суспільне. Культура".

Артем Чех, військовослужбовець ЗСУ, автор збірки "Точка нуль" та роману "Хто ти такий?", екранізація якого під назвою "Я і Фелікс" зараз іде у кіно, написав нову книжку. Історично-пригодницький роман отримав назву "Пісня відкритого шляху" за однойменною поемою Волта Вітмена зі збірки "Листя трави".

"Це роман про колишнього кріпака, який після того, як відслужив на Кримській війні, потрапляє в Америку і воює на боці Півночі у Громадянській війні в США, знаходить собі друга, колишнього чорношкірого раба Сема, і вони разом подорожують Америкою", — поділився Чех.

Він зауважив, що "Пісня відкритого шляху" - найбільший його роман, він майже вдвічі більший за "Хто ти такий?". Наразі роман відредагований, редактором виступив Олександр Бойченко. Обкладинка також вже готова і буде стилізована під першодрук Волта Вітмена 1960-х років.

У якому видавництві книга вийде друком, поки невідомо.

Артем Чех - автор 12 прозових та нонфікшн-книжок. З травня 2015 по липень 2016 року воював на Донбасі. З початку повномасштабного вторгнення повернувся до армії.

Роман Артема Чеха "Хто ти такий?" став "Книгою року" за версією "BBC Україна" у 2021 році.

11 квітня дебютна стрічка Ірини Цілик "Я і Фелікс", створена за мотивами роману "Хто ти такий?" її чоловіка, вийшла в український прокат.

Світова прем'єра стрічки, яку знято за мотивами автобіографічного роману Артема Чеха "Хто ти такий?", відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі, національна – в межах українського конкурсу Odesa International Film Festival.