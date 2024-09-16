Помер брат Майкла Джексона, учасник The Jackson 5 Тіто Джексон
У віці 70 років пішов з життя учасник відомого сімейного гурту The Jackson 5 і рідний брат Майкла Джексона музикант Тіто Джексон
Про це повідомляє PEOPLE.
Сіггі Джексон, племінник американського музиканта Тіто Джексона, учасника групи The Jackson 5, яка здобула популярність наприкінці 1960-х і 1970-х років, підтвердив виданню, що його дядько помер у віці 70 років.
Це сталося в неділю, 15 вересня, після імовірного серцевого нападу.
Тіто виступав із братами Джекі Джексоном і Марлоном Джексоном у The Jacksons до самої смерті. Улітку 2024 року вони виступали в Шотландії, Каліфорнії та Англії, а 8 вересня гурт виступав у Сурреї, Велика Британія, і мав відіграти концерт 25 жовтня в Атлантик-Сіті, Нью-Джерсі, і 1 листопада в Цинциннаті, Огайо.
Тіто був учасником гурту The Jackson 5, у якому також брали участь Майкл, Джекі, Джермейн Джексон і Марлон (і пізніше Ренді Джексон). Сімейна попгрупа найбільш відома хітами I Want You Back, ABC і I'll Be There. У 1997 році гурт був включений до Зали слави рок-н-ролу, а також отримав зірку на Голлівудській алеї слави.
Тіто продовжив сольну кар’єру, випустивши два студійних альбоми: Tito Time у 2016 році та Under Your Spell у 2021 році.
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