Про надзвичайників, лікарів, волонтерів: у Києві відкрилася виставка "Полум’яний тил. Шлях до Перемоги"

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

У Центральному будинку художника в Києві 1 листопада відкрилася виставка "Полум’яний тил. Шлях до Перемоги". Експозиція присвячена героям українського опору в тилу - рятувальникам, лікарям, поліціянтам, вчителям, залізничникам та волонтерам.

Голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський зазначив, що виставка присвячена всім українцям, які працюють під безперервними тривогами, атаками та обстрілами.

"Перші, хто приходить на допомогу — це представники служби з надзвичайних ситуацій, лікарі, пожежники, волонтери. Попри всі ризики, вони рятують життя наших громадян", — наголосив він.

Фото: пресслужба МКСК

На виставці представлені твори, що відображають реалії життя під час війни, зокрема: "В реанімації", "Київ після прильоту", "Охматдит після влучання" та "Вкрадене дитинство".

Виставка триватиме до 17 листопада.

