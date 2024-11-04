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Головна Культура Про надзвичайників, лікарів, волонтерів: у Києві відкрилася виставка "Полум’яний тил. Шлях до Перемоги"

Про надзвичайників, лікарів, волонтерів: у Києві відкрилася виставка "Полум’яний тил. Шлях до Перемоги"

Дар'я Тарасова
4 листопада, 2024 понедiлок
12:50
Культура

У Центральному будинку художника в Києві з 1 по 17 листопада триватиме виставка, присвячена героям українського опору в тилу

Зміст

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

У Центральному будинку художника в Києві 1 листопада відкрилася виставка "Полум’яний тил. Шлях до Перемоги". Експозиція присвячена героям українського опору в тилу - рятувальникам, лікарям, поліціянтам, вчителям, залізничникам та волонтерам.

Голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський зазначив, що виставка присвячена всім українцям, які працюють під безперервними тривогами, атаками та обстрілами.

"Перші, хто приходить на допомогу — це представники служби з надзвичайних ситуацій, лікарі, пожежники, волонтери. Попри всі ризики, вони рятують життя наших громадян", — наголосив він.

Фото: пресслужба МКСК

На виставці представлені твори, що відображають реалії життя під час війни, зокрема: "В реанімації", "Київ після прильоту", "Охматдит після влучання" та "Вкрадене дитинство".

Виставка триватиме до 17 листопада.
 

Теги:
Новини
мистецтво
ДСНС
новини Києва
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