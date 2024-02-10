Sony Music Group викупила половину музичного спадку Майкла Джексона за $600 млн

Про це повідомляє BBC.

Ця угода стала найбільшою в історії для творчості одного музиканта.

Майкл Джексон, який помер у 2009 році у віці 50 років, залишається однією з найуспішніших попзірок усіх часів, продавши понад 400 мільйонів платівок по всьому світу. Однак ця цифра може бути набагато вищою.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, його альбом 1982 року "Thriller" досі залишається найбільш продаваною платівкою усіх часів.

Окрім того, його пісні й досі мають шалену популярність на стрімінгових сервісах. На Spotify їх слухають майже 40 мільйонів слухачів щомісяця, де його пісні Billie Jean та Beat It були прослухані понад мільярд разів.

Експерти прогнозують, що майбутній байопік про Майкла Джексона з його племінником у головній ролі збільшить інтерес до творчості співака.

У виданні зазначили, що угода з продажу каталогу також включає треки інших виконавців, придбані видавничою групою Джексона Mijac, зокрема, хіти Рея Чарльза, Елвіса Преслі та Арети Франклін.

Угоду було укладено з компанією Майкла Джексона, яка управляє справами покійної зірки.