Співачка Оля Цибульська пояснила, чому попри запрошення в 2007 році відмовилася будувати карʼєру в РФ

Про це вона сказала в інтервʼю "Муз_тренд".

Українська співачка, телеведуча, авторка пісень Оля Цибульська пригадала, що після перемоги на шоу "Фабрика зірок" у 2007 році їздила в Росію. Тоді вони розвивали карʼєру з Олександром Бодянським у складі російськомовного гурту "Опасные связи".

Вона поділилася, що мала шанс залишитися в Москві.

"Так, запрошень у мене було багато. Після перемоги на "Фабриці зірок" ми були в Москві, тому що представляли Україну на конкурсі. Нас відправили від каналу. Після того був шанс залишитися в Росії і робити там кар'єру. Але після конкурсі я сказала, що хочу додому", - повідомила артистка.

Цибульська зізналася, що почувалася некомфортно в Росії, де на той момент прагнули розвивати карʼєру багато українських зірок шоубізнесу.

"Мені там чужі люди, мені було некомфортно, воно все не моє. Ми ніякі не братні народи, ми дуже різні. Я повернулась і більше туди не їздила", — додала співачка.

