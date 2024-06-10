Співачка Оля Цибульська пояснила, чому попри запрошення в 2007 році відмовилася будувати карʼєру в РФ
Переможниця першої української "Фабрики зірок", співачка і телеведуча Оля Цибульська зізналася, що отримувала багато пропозиції роботи в Росії, проте відмовилася
Про це вона сказала в інтервʼю "Муз_тренд".
Українська співачка, телеведуча, авторка пісень Оля Цибульська пригадала, що після перемоги на шоу "Фабрика зірок" у 2007 році їздила в Росію. Тоді вони розвивали карʼєру з Олександром Бодянським у складі російськомовного гурту "Опасные связи".
Вона поділилася, що мала шанс залишитися в Москві.
"Так, запрошень у мене було багато. Після перемоги на "Фабриці зірок" ми були в Москві, тому що представляли Україну на конкурсі. Нас відправили від каналу. Після того був шанс залишитися в Росії і робити там кар'єру. Але після конкурсі я сказала, що хочу додому", - повідомила артистка.
Цибульська зізналася, що почувалася некомфортно в Росії, де на той момент прагнули розвивати карʼєру багато українських зірок шоубізнесу.
"Мені там чужі люди, мені було некомфортно, воно все не моє. Ми ніякі не братні народи, ми дуже різні. Я повернулась і більше туди не їздила", — додала співачка.
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