Театр Дайлес у Латвії подарував Києву свою виставу за антивоєнною п'єсою Бертольда Брехта
У репертуарі Київського театру драми та комедії з'явиться вистава "Кавказьке крейдяне коло", яка є подарунком латвійського театру Дайлес
Про це пише rus.LSM.lv.
У наступному театральному сезоні в репертуарі Київського театру драми та комедії з'явиться вистава "Кавказьке крейдяне коло". Ця постановка є подарунком ризького театру Дайлес. Виставу перенесуть на українську сцену повністю - з усією сценографією, декораціями, костюмами та реквізитом. Вартість цього складає 60 тис. євро.
Подарунок київському театру проспонсорувала латвійська фірма з обробки деревини Stiga RM. Вона надає фінансову підтримку театру Дайлес, а також підтримує українську армію: закуповує і передає спецтехніку, транспорт тощо.
Репетиції "Кавказького крейдяного кола" розпочнуться цієї осені. Вистава зрежисована за антивоєнною п'єсою Бертольда Брехта і вийшла на сцені театру Дайлес у березні 2023 року. Спектакль став однією з найпомітніших постановок минулого сезону та отримував кілька номінацій на головну театральну премію Латвії.
Поставив його грузинський режисер Дата Тавадзе. Сценограф та композитор теж із Грузії. У самого Брехта дія цієї п'єси відбувається у Грузії під час Другої світової війни. Творці ризького спектаклю навмисно винесли його за конкретні часові та географічні рамки та відобразили у виставі сучасні політичні реалії як грузинські, так і українські.
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