The Weeknd анонсував відео на пісню Dancing in the Flames, що стало першим кліпом, повністю знятим на iPhone

Канадський співак і продюсер ефіопського походження Ейбел Тесфає, більш відомий як The Weeknd, оголосив, що 13 вересня випустить перший сингл Dancing in the Flames, який увійде до його нового альбому Hurry Up Tomorrow. Прем’єра пісні була представлена ​​під час виступу One Night Only у Сан-Паулу, Бразилія, 7 вересня.

Обговорення викликало музичне відео, зняте на пісню. 9 вересня під час презентації Apple, на якій компанія показала нову лінійку своїх смартфонів iPhone 16, повідомили, що кліп на Dancing in the Flames був повністю знятий на iPhone 16 Pro. Режисером виступив Ентон Таммі та фотограф Ерік Генріксон.

У ролику з бекстейджу, який презентували під час заходу It’s Glowtime, показали, як Таммі знімав музичне відео на новий пристрій. Він поділився, що iPhone 16 Pro дозволяє записувати відео в якості 4K 120 кадрів на секунду.

"Використання iPhone 16 Pro стирає межу між тим, що вважається "професійною камерою", і тим, що не є нею. І я думаю, що це справді допоможе молодим кінематографістам, які починають розвиватися. Я був дуже вражений тим, як iPhone 16 зміг вловити яскраві відблиски, глибокий чорний колір, тому що ми знімали з дуже яскравим підсвічуванням HDMI під дощем, і це мене хвилювало - як iPhone вловить ці підсвічування, як буде керувати контрастністю, як це виглядатиме на обличчі Weeknd? І коли я побачив результат, то був вражений, чесно кажучи", - поділився Генріксон.

Минулого тижня Weeknd анонсував вихід Hurry Up Tomorrow, що стане третьою й останньою частиною його трилогії, яка почалася з After Hours і продовжилася у Dawn FM.