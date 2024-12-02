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Головна Культура У Берліні покажуть виставку Влади Ралко, що поєднає твори художників повоєнної Німеччини та сучасних українських митців

У Берліні покажуть виставку Влади Ралко, що поєднає твори художників повоєнної Німеччини та сучасних українських митців

Дар'я Тарасова
2 грудня, 2024 понедiлок
17:21
Культура

У Берліні покажуть виставку "Обличчя Ока", що поєднує твори художників повоєнної Німеччини із досвідом сучасних українських митців-свідків нової війни в Європі

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Про це Еспресо повідомили організатори.

З 5 по 22 грудня у Берліні триватиме виставка "Обличчя Ока", кураторкою якої є українська мисткиня Влада Ралко. В експозиції будуть представлені роботи Володимира Буднікова, Бернхарда Вогта, Юрія Лейдермана, Влади Ралко і Дітера Рукхаберле.

У виставці мисткиня досліджує концепцію "бачення" та людської відповідальності перед обличчям соціокультурних катастроф.  

"По суті, людське існування тримається на сітківці – крихкій координатній сітці, яка потребує постійного оновлення", – пояснює Влада Ралко.

За задумом кураторки, замість прямих політичних заяв, кожна робота в "Обличчі Ока" свідчить про можливість доторку історичного до особистого, коли оголене око дорівнює знанню.

"В єдиному просторі роботи художників виступають не лише проєкціями авторських поглядів із позицій певних історичних моментів, але радше чимось на кшталт єдиного інтимного виклику тому світові, що зазіхає на підмурки людської природи, а саме, на етику, політику та культуру", - додає кураторка.

За її словами, роботи п’яти самостійних художників із різними мистецькими біографіями та політичним досвідом об’єднано так, щоб "одночасне звучання їхніх висловлювань у єдиному місці викресало бодай якесь світло, яке б пролилося на нашу спільну картину буття".

Виставка "Обличчя Ока" відбудеться за підтримки мистецького об’єднання "ЧервонеЧорне" та резиденції A Brücke.

"Київ і Берлін XXI сторіччя стоять чи не на протилежних щаблях історії, втім, їх об’єднує потуга визнання провини за тоталітарне минуле. Оскільки Київ наразі протистоїть новітній тоталітарній атаці, Берлін із власним колишнім досвідом нацизму та тоталітаризму має неабияку причину доєднатися до Києва у боротьбі проти нової-старої "імперії зла", - наголосила Влада Ралко.

 

Теги:
Новини
Світ
мистецтво
Німеччина
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