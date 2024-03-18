Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У Києві покажуть інтерактивну виставу "Бентежний вибір": глядачі обиратимуть розвиток подій і фінал

У Києві покажуть інтерактивну виставу "Бентежний вибір": глядачі обиратимуть розвиток подій і фінал

18 березня, 2024 понедiлок
10:22
Культура На фото: інтерактивна вистава "Бентежний вибір"

Театр Aktorstvo презентує у Києві унікальну виставу-соціальний фарс, що досліджуватиме вибір, а на те, яким з чотирьох можливих варіантів буде фінал, впливатиме голос глядачів

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі театру.

20 березня у Pochayna Event Hall, у Києві, пройде показ філософської інтерактивної вистави театру Aktorstvo "Бентежний вибір" від режисерки Люсі Пономаренко. Вистава розповість про театр, актори якого вирішили змінити режисера та обрати нового. Вибір залежить від голосування глядачів. І кожен, хто перебуватиме в залі, дійсно матиме свій голос і вплине на результат розвитку подій вистави.

На фото: інтерактивна вистава "Бентежний вибір"

Фото: пресслужба Aktorstvo

"Загальна думка вистави – ваш вибір важливий. У цій історії від вибору справді буде залежати все. Мир, свобода, рівність – такі нетривкі поняття, коли доводиться обирати майбутнє. Але вибори у цій виставі проходитимуть найдемократичнішим чином", - наголошують в описі події. 

Вистава виникла за сприяння USAID Україна для події на Артзаводі "Платформа" у Києві в жовтні 2018 року як подія-закриття антифоруму "Вистава на 1000 акторів". Спершу це була історія про звірів у цирку, які вирішили стати вільними. Згодом на прохання організаторів команда переробила концепцію. Події вирішили показати через метафору "поганого" театру, де актори вирішили змінити режисера, та обрати нового.

На фото: інтерактивна вистава "Бентежний вибір"

Фото: пресслужба Aktorstvo

"Бентежний вибір" - це вистава у жанрі соціальний фарс, дослідження на тему вибору та виборів, де майбутнє непередбачуване та передбачуване водночас, де немає однозначних лиходіїв, а найбільше зло – це необізнаність та бездіяльність.

У виставі можливі дві гілки розвитку подій та чотири фінали. Глядач голосує двічі. Це інтерактивна вистава, і кожного разу дія унікальна і не схожа на попередні.

Режисеркою вистави стала засновниця театру Aktorstvo Люся Пономаренко, відома за постановками "Цикл", "Частини", ReBirth та "Ти-Атлантида". 

"Ця вистава про вибір, і, як нам здається, ми його маємо.Та чи дійсно це так? Кожного дня ми обираємо. Та чи наш це вибір? Чи він прописаний заздалегідь, і ми просто йдемо по сценарію?", - каже режисерка.

На фото: інтерактивна вистава "Бентежний вибір"

Фото: пресслужба Aktorstvo

Над сценарієм працювала Олена Шамріна, музику створили композитор Євген Хмара, музикант Cape Code та дует Ptakh Jang. Виставу грають актори Ольга Сафронова, Валерій Стогній, Євген Лебедєв, Ганна Клименко, Борис Савенко, Валентина Гаврилюк, Юлія Голданова, Олександр Тимошенко, Аліна Охрименко, Олексій Павленко, Олена Шамріна, Наталія Баліцька. Репетиції та написання сценарію тривали місяць. Інколи актори отримували текст прямо на репетиції та швидко перетворювали його у гру та пластику.

Теги:
мистецтво
Читайте також:
Маріуполь драмтеатр
16 березня, 2024 субота
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
Гривня, 1000 гривень, гроші
16 березня, 2024 субота
Запросив до себе незнайомку з кафе: у 82-річного киянина під час побачення зникли накопичені гроші
Зеленський і Путін
15 березня, 2024 п'ятниця
"Київські лідери мали б вести переговори до того, як Москва вирішить знищити українців": маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 березня
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.54
    Купівля 38.54
    Продаж 39.02
  • EUR
    Купівля 41.98
    Продаж 42.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 березня
10:59
На фото: Дмитро Монатік закликав звільнити з полону захисників "Азовсталі"
"Полон вбиває": Монатік долучився до акції родин захисників Маріуполя
10:54
Укрзалізниця
Укрзалізниця розпочала продаж онлайн-квитків на поїзди до Австрії
10:40
Ховали останки загиблих окупантів і готували ракетні удари РФ: батька та сина з Київщини підозрюють у держзраді
10:32
Огляд
Еммануель Макрон
Макрон вимагає олімпійського перемир'я, в ЛЧ визначилися чвертьфіналісти, а у біатлоні фінішував сезон. Головні новини світового спорту за тиждень
10:31
Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед перервою на матчі збірних
10:17
Шмигаль
Віримо, що переговори про вступ України в ЄС розпочнуться у першій половині 2024 року, - Шмигаль
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:09
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Українська сторона прораховує всі ризики: Згурець про можливе оголошення широкомасштабної мобілізації у РФ
10:05
OPINION
Радомир Мокрик
Інцидент з ТЦК у Львові. Ось мій особистий досвід
09:45
Китай
Китай розглядає можливість участі в глобальному саміті миру у Швейцарії, - посол КНР
09:19
Путін
Очільниця МЗС Фінляндії: Захід має зупинити Путіна, інакше ситуація може стати значно гіршою
09:06
Ексклюзив
Окупанти
РФ "ввела" ТОТ України у Південний військовий округ: Андрющенко про призовні заходи окупантів
08:54
Кількість хворих на COVID-19 росте
Учені з'ясували, що вакцина від COVID-19 знижує ризик серцевої недостатності та утворення тромбів
08:46
Ілон Маск
Конкурент Chat GPT: Маск оприлюднив вихідний код чат-бота xAI Grok
08:16
ведмідь бурий
Вдруге за три дні у Словаччині ведмідь напав на перехожих: 2 людини поранено
08:12
Оновлено
путін
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
08:07
Оновлено
Миколаїв
Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву 17 березня: 1 людина загинула, 9 постраждалих
08:07
OPINION
Анатолій Амелін
Там, де не діють санкції проти Росії, працюють дрони
08:05
на фото ситуація на фронті
Росія втратила за добу війни в Україні 810 солдатів, 19 танків і 34 артсистеми
08:02
Дональд Трамп
Трамп сподівається, що в разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи допомагати Україні зброєю
08:01
Інтерв’ю
Максим Скубенко
"Росіяни добре розуміють, як на нас впливати", — Максим Скубенко
07:47
Ніколас Мадуро
Мадуро став офіційним кандидатом від своєї партії на президентських виборах у Венесуелі
07:46
Оновлено
електроенергія, шахеди
Минулої доби ППО знищила 17 із 22 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
07:29
Дональд Трамп
Трамп розповів виборцям вигадану історію про оприлюднення запису розмови із Зеленським, - CNN
07:06
російська школа
Кремль наказав розширити мережу центрів мілітаризації молоді на ТОТ України, - Спротив
06:43
РФ ударила ракетами по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
06:30
КНДР ракета
КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря під час візиту Блінкена до Сеула
05:16
Євросоюз
Країни ЄС попросили Європейський інвестбанк збільшити фінансування оборони через загрози з боку РФ
00:13
Путін
"Сталося те, що сталося": Путін вперше прокоментував смерть Навального
00:01
На фото: Таїсія Повалій
Повалій отримала російський паспорт та прийшла на псевдовибори Путіна
2024, неділя
17 березня
23:26
Робота ППО в Бєлгороді
У Росії заявили про знищення безпілотників у двох регіонах
23:25
Ексклюзив
Вступ України до НАТО буде найважливішим досягненням, - посол Великої Британії в Україні Гарріс
23:11
Кая Каллас
Путін добре вміє "сіяти страх", проте боїться війни з НАТО, - прем'єрка Естонії
22:53
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок російської агресії загинув місцевий, ще один отримав поранення
22:24
Кирило Буданов
Путін показує себе "слабаком" перед своїм народом та елітою, - Буданов
22:01
Вагнерівці, схоже, влаштувалися до спецназу МВС Білорусі, - ЗМІ
Частина вагнерівців повернулася до Росії: "Гаюн" назвав причину
21:43
Оновлено
Сумщина
Росіяни двічі вдарили по Конотопу
21:32
Оновлено
Володимир Путін
Прокремлівський екзитпол: Путін набрав 87%
21:26
Умєров і Шаппс
Британія радить Україні у 2024 році зосередитися на ударах по окупантах в Криму, - Sunday Times
21:24
Молдова
У Молдові облаштують укриття на випадок війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV