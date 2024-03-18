У Києві покажуть інтерактивну виставу "Бентежний вибір": глядачі обиратимуть розвиток подій і фінал

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі театру.

20 березня у Pochayna Event Hall, у Києві, пройде показ філософської інтерактивної вистави театру Aktorstvo "Бентежний вибір" від режисерки Люсі Пономаренко. Вистава розповість про театр, актори якого вирішили змінити режисера та обрати нового. Вибір залежить від голосування глядачів. І кожен, хто перебуватиме в залі, дійсно матиме свій голос і вплине на результат розвитку подій вистави.

Фото: пресслужба Aktorstvo

"Загальна думка вистави – ваш вибір важливий. У цій історії від вибору справді буде залежати все. Мир, свобода, рівність – такі нетривкі поняття, коли доводиться обирати майбутнє. Але вибори у цій виставі проходитимуть найдемократичнішим чином", - наголошують в описі події.

Вистава виникла за сприяння USAID Україна для події на Артзаводі "Платформа" у Києві в жовтні 2018 року як подія-закриття антифоруму "Вистава на 1000 акторів". Спершу це була історія про звірів у цирку, які вирішили стати вільними. Згодом на прохання організаторів команда переробила концепцію. Події вирішили показати через метафору "поганого" театру, де актори вирішили змінити режисера, та обрати нового.

Фото: пресслужба Aktorstvo

"Бентежний вибір" - це вистава у жанрі соціальний фарс, дослідження на тему вибору та виборів, де майбутнє непередбачуване та передбачуване водночас, де немає однозначних лиходіїв, а найбільше зло – це необізнаність та бездіяльність.

У виставі можливі дві гілки розвитку подій та чотири фінали. Глядач голосує двічі. Це інтерактивна вистава, і кожного разу дія унікальна і не схожа на попередні.

Режисеркою вистави стала засновниця театру Aktorstvo Люся Пономаренко, відома за постановками "Цикл", "Частини", ReBirth та "Ти-Атлантида".

"Ця вистава про вибір, і, як нам здається, ми його маємо.Та чи дійсно це так? Кожного дня ми обираємо. Та чи наш це вибір? Чи він прописаний заздалегідь, і ми просто йдемо по сценарію?", - каже режисерка.

Фото: пресслужба Aktorstvo

Над сценарієм працювала Олена Шамріна, музику створили композитор Євген Хмара, музикант Cape Code та дует Ptakh Jang. Виставу грають актори Ольга Сафронова, Валерій Стогній, Євген Лебедєв, Ганна Клименко, Борис Савенко, Валентина Гаврилюк, Юлія Голданова, Олександр Тимошенко, Аліна Охрименко, Олексій Павленко, Олена Шамріна, Наталія Баліцька. Репетиції та написання сценарію тривали місяць. Інколи актори отримували текст прямо на репетиції та швидко перетворювали його у гру та пластику.