У найбільшій мережі книгарень розповіли, як змінилися вподобання українців після повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє BIT.UA.

У найбільші мережі книжкових магазинів "Книгарня "Є" проаналізували продажі у 2021 році та у 2023 році. Зʼясувалося, що за 2 роки значно зріс попит на українську літературу. Окрім загального зростання попиту на книги, значно підвищилась популярність українських авторів.

"Якщо до війни лише кожна п’ята продана книга була українського авторства, то минулого року це була вже кожна третя книга. І ми бачимо подальше зростання попиту на українське", – зазначила директорка зі стратегічного розвитку "Книгарні "Є" Лариса Гужвинська.

Лідерами продажу у 2023 році стала зарубіжна проза. Порівняно з 2021 роком детективи Агати Крісті купували у 8 разів частіше, книги Стівена Кінга — утричі, а антиутопії Джорджа Орвелла — вчетверо. Продажі творів Еріха Марії Ремарка виросли усемеро.

Серед українських авторів у "Книгарні "Є" найбільший попит мали книги Сергія Жадана, Макса Кідрука та Ілларіона Павлюка. Українці стали купувати суттєво більше наших класиків: попит на твори Івана Багряного зріс в 12 разів, Підмогильного – в десять разів, Винниченка – вдев’ятеро, Симоненка – у вісім разів. Книги Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки минулого року купували удвічі-утричі частіше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Серед найпопулярніших авторів сучасної української поезії, попит на яку виріс за 2 роки в 4 рази, опинились поети Сергій Жадан та Павло Вишебаба.

Найрідше купують дитячі книжки, але це більше повʼязано з тим, що загалом виріс попит на читання. У відсотковому значенні дитяча література значно втратила в популярності. "Дитяча проза", яка була найпопулярнішою категорією в 2021 році з показником 10,6%, у 2023 році опустилась на третє місце з 7% від загальних продажів.