Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У найбільшій мережі книгарень розповіли, як змінилися вподобання українців після повномасштабного вторгнення

У найбільшій мережі книгарень розповіли, як змінилися вподобання українців після повномасштабного вторгнення

9 лютого, 2024 п'ятниця
16:11
Культура книги

Після 24 лютого 2022 року попит на твори Івана Багряного зріс у 12 разів, Підмогильного – у десять разів, Винниченка – вдев’ятеро, Симоненка – у вісім разів

Про це повідомляє BIT.UA.

У найбільші мережі книжкових магазинів "Книгарня "Є" проаналізували продажі у 2021 році та у 2023 році. Зʼясувалося, що за 2 роки значно зріс попит на українську літературу. Окрім загального зростання попиту на книги, значно підвищилась популярність українських авторів.

"Якщо до війни лише кожна п’ята продана книга була українського авторства, то минулого року це була вже кожна третя книга. І ми бачимо подальше зростання попиту на українське", – зазначила директорка зі стратегічного розвитку "Книгарні "Є" Лариса Гужвинська.

Лідерами продажу у 2023 році стала зарубіжна проза. Порівняно з 2021 роком детективи Агати Крісті купували у 8 разів частіше, книги Стівена Кінга — утричі, а антиутопії Джорджа Орвелла — вчетверо. Продажі творів Еріха Марії Ремарка виросли усемеро.

Серед українських авторів у "Книгарні "Є" найбільший попит мали книги Сергія Жадана, Макса Кідрука та Ілларіона Павлюка. Українці стали купувати суттєво більше наших класиків: попит на твори Івана Багряного зріс в 12 разів, Підмогильного – в десять разів, Винниченка – вдев’ятеро, Симоненка – у вісім разів. Книги Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки минулого року купували удвічі-утричі частіше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Серед найпопулярніших авторів сучасної української поезії, попит на яку виріс за 2 роки в 4 рази, опинились поети Сергій Жадан та Павло Вишебаба.

Найрідше купують дитячі книжки, але це більше повʼязано з тим, що загалом виріс попит на читання. У відсотковому значенні дитяча література значно втратила в популярності. "Дитяча проза", яка була найпопулярнішою категорією в 2021 році з показником 10,6%, у 2023 році опустилась на третє місце з 7% від загальних продажів. 

Теги:
Суспільство
Сергій Жадан
Читайте також:
Український військовий
8 лютого, 2024 четвер
Це означатиме "безлімітну" службу: нардепка Бобровська про можливість демобілізації в новому законопроєкті
верховна рада
8 лютого, 2024 четвер
Блокування рахунків і мобілізація аспірантів: Арахамія розповів про зміни до другого читання законопроєкту
Путін Байден
9 лютого, 2024 п'ятниця
Інтерв'ю Карлсону: Путін переконував США зупинити озброювати Україну – тоді війна закінчиться через декілька тижнів
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.5
    Продаж 41.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 лютого
17:14
Prozorro
Від 100 тис. грн: для закупівель продуктів за бюджетні кошти тепер обов'язково треба використовувати Prozorro Market
17:07
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка 08.02.2024
Треба готуватися, що можуть бути різні неприємні варіанти: Defence Express про ситуацію в Авдіївці
16:42
Корабель SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю
16:41
Огляд
"Фаворитка Міллера"
Оцініть "Фаворитку Міллера": що подивитися на вихідних
16:39
Оновлено
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Сирський розповів про свої пріоритети на посаді
16:37
Оксана Забужко
Після звільнення Залужного Оксана Забужко згадала про "знак" під час інавгурації Зеленського
16:27
ВАКС
В Україні конфіскували активи російського підприємця Саввіді та його дружини
16:23
двопартійна делегація Конгресу США у Києві
До Києва приїхала двопартійна делегація Конгресу США
16:04
У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту
У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту: перевозив у діжках в авто
16:04
OPINION
Ірина Геращенко
План усунення Залужного виглядав максимально ницо
16:00
Ексклюзив
Залужний
Про Залужного тепер можемо говорити як про політика, - голова Комітету виборців України Кошель
16:00
колоборант
Очолив ФСБ на ТОТ Запоріжжя: ДБР оголосило заочну підозру експосадовцю СБУ часів Януковича
15:59
ЗРК NASAMS
Норвегія планує передати Україні додаткові системи ППО NASAMS
15:49
OPINION
Віталій Портников
Інтерв'ю Путіна: головне. Колонка Віталія Портникова
15:40
YAKTAK
Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2024 YAKTAK випустив дебютний альбом
15:40
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
Уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово
15:38
Кількість хворих на COVID-19 росте
Американські інфекціоністи назвали фактор, який може посилити дію вакцини від COVID-19
15:25
Ексклюзив
блокування кордону
Протест польських фермерів на кордоні з Україною: журналістка Еспресо розповіла про ситуацію на ПП "Шегині - Медика"
15:23
Олександр Дубінський
Дубінського залишили під вартою ще на два місяці
15:16
Оновлено
Юлія Лапутіна
Лапутіну звільнили з посади очільниці Мінветеранів. В. о. міністра став Олександр Порхун
15:09
Ексклюзив
Карта Авдіївка 8.02.2024
Фактично повторюється Бахмутський сценарій: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці
15:08
Оновлено
метро
У Києві людина впала на колію метро: роботу "червоної" гілки відновили
15:05
дощь, гроза, парасоля, негода
Будуть температурні контрасти: синоптикиня Наталка Діденко про погоду на вихідних
15:02
На фото: "Гра престолів"
Сценарист "Бетмена 2" працює над спіноффом "Гри престолів"
14:55
Такер Карлсон і Путін
У ГУР назвали інтерв'ю Путіна пропагандисту Карлсону російською спецоперацією
14:39
Шмигаль
Шмигаль заявив про створення промислово-оборонного комітету України
14:34
Фінляндія
Фінляндія оголосила про надання Україні пакета військової допомоги на майже €190 млн
14:21
на фото Георгій Мазурашу
Нардеп Мазурашу вийшов із партії "Слуга Народу"
14:05
Укрзалізниця запустила новий поїзд сполученням Харків - Дніпро. Коли перший рейс
14:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Окупація України та Польщі. Путін оголосив США нові плани, якщо йому не дадуть по руках
14:01
риба
Кувейт відкрив ринок для риби та рибних продуктів з України
13:35
Росія пожежа
Британська розвідка припускає нові аварії на заводах РФ
13:34
Оновлено
Києво-Печерська Лавра
Обшуки у Києво-Печерській лаврі: СБУ оголосила підозру близькому соратнику митрополита УПЦ МП Павлу
13:32
Ілюстративне фото
Перерахували до РФ близько 3 млрд грн: у Києві судитимуть організаторів незаконного онлайн-казино
13:25
Ексклюзив
Більшість російської зброї є переоціненою, - заступник гендиректора компанії MilTech
13:22
На фото: Павільйон Росії на Венеційській бієнале в 2022 році
Венеційська бієнале цього року знову відбудеться без Росії
13:12
Затриманий окупант
Поліцейські затримали пораненого російського окупанта, який заблукав біля Авдіївки
13:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
13:07
Олексій Данілов
Данілов розповів, що буде з Україною в разі перемоги Трампа у США
13:05
Румунія, прапор Румунії
Румунія дозволила швидке розгортання сил НАТО у разі серйозної загрози суверенітету
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV