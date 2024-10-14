У ПАР вимагають скасувати шоу засудженого за насильство Кріса Брауна, на яке розкупили квитки за 2 години

Про це пише BBC.

14 грудня в найбільшому за кількістю мешканців місті в Південній Африці Йоганнесбурзі має відбутися концерт 35-річного американського співака Кріса Брауна, засудженого раніше за насильство (зокрема за побиття його колишньої дівчини, співачки Ріанни). Квитки на FNB Stadium – найбільший стадіон в країні з понад 94 тис. місць були розпродані менш ніж за дві години, тому артист додав другу дату шоу - 15 грудня.

Попри величезний інтерес, зірка R&B зазнав негативної реакції з боку людей, які не хотіли, щоб він виступав у ПАР через його насильницьке минуле. Організація "Жінки за зміни", яка захищає права жінок і дітей у Південній Африці, створила петицію з вимогою заборонити американському артисту виступати. Наразі вона зібрала понад 27 тис. підписів.

"Коли я побачила новину про те, що Кріс Браун приїжджає до Південної Африки, я була шокована і глибоко розчарована", — сказала виконавча директорка організації "Жінки за зміни" Сабіна Волтер.

Вона уточнила, що петицію створили, щоб продемонструвати, що вони не толеруватимуть підтримку людей, які в минулому вчиняли насильства щодо жінок. Південна Африка має один із найвищих у світі показників вбивства жінок через їхню стать і гендерного насильства. Приблизно кожні 12 хвилин в країні повідомляють про зґвалтування. Припускають, що набагато більше випадків залишаються незареєстрованими.

"Коли комусь на кшталт Кріса Брауна надають платформу в країні, де насильство за статевою ознакою досягає кризового рівня, це надсилає шкідливе повідомлення про те, що слава та влада переважають над відповідальністю", — додала Волтер.



