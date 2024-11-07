У Румунії показали виставу "Блокпост" про початок повномасштабної війни в Україні

Про це Еспресо повідомили представники громадського центру FAINA UA.

6 листопада у Німецькому державному театрі Тімішоари, Румунія пройшла премʼєра пʼєси "Блокпост", що переносить на сцену початок війни в Україні. Вистава є румунсько-українською театральною копродукцією. Ця постановка є результатом співпраці культурного фонду ARTMEDIA та асоціації FAINA UA у партнерстві з національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки та факультетом музики і театру західного університету в Тімішоарі.

Місто Тімішоара у 2023 році стало культурною столицею Європи.

"Блокпост" — це п'єса, що переносить глядача в ніч, коли починається повномасштабна війна в Україні. Вона розповідає історію про мужність, вразливість та зв'язок між поколіннями у хаотичному світі. На імпровізованому блокпості дідусь і його онук чекають солдатів, які так і не прибувають. Те, що слідує за цим, — це ніч роздумів, невизначеності та невисловлених істин, коли через блокпост проходять кілька людей, кожен із власним баченням майбутнього.

Український режисер Олександр Степанцов втілює на сцені сучасний текст, що відображає проблеми війни та солідарності, написаний Антоном Нєсміяновим. У виставі зіграли румунські актори, більшість з яких є студентами факультету музики і театру в Тімішоарі. В акторському складі: Беноне Візітеау, Лука Шандор, Флавіус Худістяну, Даріє Доклін, Аріана Харшані, Маріус Караіман, Надіна Друца, Діана Ніцу, Андрій Згебая і Кетелін Копанді. Сценографію виконала Олена Дробна, асистент режисера — Мірела Пуя, асистент сценографа — Маріус Караіман. Відео- та світловий дизайн — Себастіан Гамбургер, переклад тексту — Людмила Ганжа та Ольга Ботнарчук. Продюсери - Ана Якоб, Євгенія Розбицька.

Фото: Sunlight Theatre

Вистава пройшла румунською мовою з українськими субтитрами.

Постановка є частиною проєкту Sunlight Over Borders — інноваційної ініціативи, орієнтованої на молодь та широку публіку в Тімішоарі, активно залучаючи українську громаду міста. Проєкт спрямований на створення простору для рефлексії та співпраці між митцями з Румунії та України.