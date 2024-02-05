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У Великій Британії видали збірку про російсько-українську війну, яку присвятили Вікторії Амеліній

5 лютого, 2024 понедiлок
17:10
Культура Вікторія Амеліна

Британське видавництво Jetstone випустило збірку "Писати під вогнем: Поезія і проза з України та Black Country" з творами українських та британських письменників

Про це повідомляє "Читомо".

У Великій Британії видавництво Jetstone випустило антологію Writing Under Fire: Poetry and Prose from Ukraine and the Black Country ("Писати під вогнем: Поезія і проза з України та Black Country").

Збірка присвячена пам’яті української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула через важке поранення, отримане внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями Краматорська.

"У цій унікальній збірці українські письменники розмірковують про війну Росії проти їхньої країни, щоб зрозуміти вплив терору та травми, які завдаються. Вони ведуть розмову з колегами, чия творчість пов’язана з Black Country у Великій Британії. Іноді британські письменники тісно пов’язані зі своїми українськими колегами, але іноді ми знаходимо пряміші, інтимніші розмови. Транскультурний діалог, що розгортається, будує літературний міст, спрямований на підтримку України", - зазначають на сайті видавництві.

Писати під вогнем: Поезія і проза з України та Black Country

Фото: jetstonepublishers

 

Writing Under Fire: Poetry and Prose from Ukraine and the Black Country ("Писати під вогнем: Поезія і проза з України та Black Country") містить двадцять один твір, у якому використано "широкий спектр форм і стилів, а також літературних жанрів, включаючи фольклор і казки, щоб озвучити невимовну ситуацію". 

"Разом вони пишуть відповідь на знак протесту проти нелюдськості та несправедливості того, що коїться з суверенним народом", - зазначаються на сайті Jetstone.

Книжка містить твори 10 українських письменників: Галини Крук, Ігоря Павлюка, Богдана Коломійчука, Роксолани Жаркової, Людмили Таран, Ростислава Мельникова, Дмитра Семчишина, Івана Андрусяка, Тетяни Белімової та Вікторії Амеліної.
 
З українськими авторами ведуть діалог британські письменники: Ніалл Ґріффітс, Р. М. Френсіс, Шарлотта Барнс, Кулі Колі, Керрі Гедлі-Прайс, Ентоні Картрайт, Рой Макфарлейн, Кейсі Бейлі, Кармел Дуган та Бес Ґроес.

Англійською мовою українські тексти переклали Ніна Мюррей і Віталій Чернецький.

Black Country — район Англії, що входить до Мідленду. Він отримав свою назву завдяки диму від багатьох тисяч чавунообробних ливарних цехів і кузень, а також через роботу неглибоких вугільних пластів товщиною 30 футів.

Вікторія Амеліна померла 1 липня від поранень, отриманих під час російського удару по Краматорську. 37-річна Амеліна була в ресторані Ria Lounge разом із групою колумбійських журналістів і письменників, коли окупанти завдали удару по будівлі. 

Теги:
Війна з Росією
Велика Британiя
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