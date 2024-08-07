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Головна Культура Українського оператора Нікіту Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards за кліп для Дуа Ліпи

Українського оператора Нікіту Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards за кліп для Дуа Ліпи

Дар'я Тарасова
7 серпня, 2024 середа
11:30
Культура Кадр з кліпу Дуа Ліпи, який знімав Нікіта Кузьменко

Українець Нікіта Кузьменко опинився серед номінантів MTV Video Music Awards у категорії "Найкраща операторська робота" за кліп, режисеркою якого стала Таню Муіньо

Зміст

Про це пише Billboard.

Щорічна престижна премія MTV Video Music Awards оголосила претендентів на перемогу. Найбільше номінацій цьогоріч отримала американська попспівачка Тейлор Свіфт. Її висунули на нагороду в десяти категоріях.

Наступним за кількістю номінацій - девʼять - став репер Post Malone: вісім із них він отримав у тандемі зі Свіфт, а ще одну - за його хіт I Had Some Help, записаний за участю Моргана Воллена. За ними в таблиці лідерів ідуть Аріана Гранде, Емінем і Сабріна Карпентер, які отримали по 6 номінацій. У Меган Ті Сталліон і SZA по п'ять номінацій, а LISA, Олівія Родріго та Teddy Swims отримали по чотири.

Серед номінантів опинився й український оператор Нікіта Кузьменко, який зняв кліп для Дуа Ліпи на пісню Illusion. Режисеркою стала українська зіркова кліпмейкерка Таню Муіньо. Кузьменко побореться за перемогу в категорії "Найкраща операторська робота". Він конкуруватиме, зокрема, і з росіянином Анатолєм Трофімовим, який зняв кліп для Аріани Гранде на пісню we can’t be friends (wait for your love).

Список номінантів на MTV Video Music Awards 2024 виглядає так:

"Відео року"

Аріана Гранде – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)
Біллі Айліш – Lunch
Doja Cat – Paint The Town Red
Емінем – Houdini
SZA – Snooze
Тейлор Свіфт ft. Post Malone – Fortnight

"Артист року"

Аріана Гранде
Bad Bunny
Емінем
Сабріна Карпентер
SZA
Тейлор Свіфт

"Пісня року"

Бейонсе – Texas Hold ‘Em
Джек Гарлоу – Lovin On Me
Кендрік Ламар – Not Like Us
Сабріна Карпентер – Espresso
Тейлор Свіфт, Пост Малон – Fortnight
Teddy Swims – Lose Control

"Найкращий новий артист"

Benson Boone
Чаппелл Роан
Грейсі Абрамс
Snaboozey
Teddy Swims
Tyla

"Найкраща колаборація"

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy
GloRilla, Меган Ті Сталліон – Wanna Be
Jessie Murph ft. Jelly Roll – Wild Ones
Jung Kook ft. Latto – Seven
Post Malone ft. Морган Воллен – I Had Some Help
Тейлор Свіфт ft. Post Malone – Fortnight

"Найкраща попспівачка"

Каміла Кабейо
Дуа Ліпа
Олівія Родріго
Сабріна Карпентер
Tate McRae
Тейлор Свіфт

"Найкраща операторська робота"

Аріана Гранде – we can’t be friends (wait for your love), оператор Анатоль Трофімов
Charli XCX – Von dutch, оператор Jeff Bierman
Дуа Ліпа – Illusion, оператор Нікіта Кузьменко
Олівія Родріго – obsessed; оператор Marz Miller
Рау Алехандро – Touching the Sky, оператор Camilo Monsalve
Тейлор Свіфт feat. Post Malone – Fortnight, оператор Rodrigo Prieto

MTV Video Music Awards — щорічна церемонія, яка присуджує нагороди за створення відеокліпів. Заснована телеканалом MTV в 1984 році.
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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