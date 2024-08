Українського оператора Нікіту Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards за кліп для Дуа Ліпи

Про це пише Billboard.

Щорічна престижна премія MTV Video Music Awards оголосила претендентів на перемогу. Найбільше номінацій цьогоріч отримала американська попспівачка Тейлор Свіфт. Її висунули на нагороду в десяти категоріях.

Наступним за кількістю номінацій - девʼять - став репер Post Malone: вісім із них він отримав у тандемі зі Свіфт, а ще одну - за його хіт I Had Some Help, записаний за участю Моргана Воллена. За ними в таблиці лідерів ідуть Аріана Гранде, Емінем і Сабріна Карпентер, які отримали по 6 номінацій. У Меган Ті Сталліон і SZA по п'ять номінацій, а LISA, Олівія Родріго та Teddy Swims отримали по чотири.

Серед номінантів опинився й український оператор Нікіта Кузьменко, який зняв кліп для Дуа Ліпи на пісню Illusion. Режисеркою стала українська зіркова кліпмейкерка Таню Муіньо. Кузьменко побореться за перемогу в категорії "Найкраща операторська робота". Він конкуруватиме, зокрема, і з росіянином Анатолєм Трофімовим, який зняв кліп для Аріани Гранде на пісню we can’t be friends (wait for your love).

Список номінантів на MTV Video Music Awards 2024 виглядає так:

"Відео року"

Аріана Гранде – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Біллі Айліш – Lunch

Doja Cat – Paint The Town Red

Емінем – Houdini

SZA – Snooze

Тейлор Свіфт ft. Post Malone – Fortnight

"Артист року"

Аріана Гранде

Bad Bunny

Емінем

Сабріна Карпентер

SZA

Тейлор Свіфт

"Пісня року"

Бейонсе – Texas Hold ‘Em

Джек Гарлоу – Lovin On Me

Кендрік Ламар – Not Like Us

Сабріна Карпентер – Espresso

Тейлор Свіфт, Пост Малон – Fortnight

Teddy Swims – Lose Control

"Найкращий новий артист"

Benson Boone

Чаппелл Роан

Грейсі Абрамс

Snaboozey

Teddy Swims

Tyla

"Найкраща колаборація"

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

GloRilla, Меган Ті Сталліон – Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll – Wild Ones

Jung Kook ft. Latto – Seven

Post Malone ft. Морган Воллен – I Had Some Help

Тейлор Свіфт ft. Post Malone – Fortnight

"Найкраща попспівачка"

Каміла Кабейо

Дуа Ліпа

Олівія Родріго

Сабріна Карпентер

Tate McRae

Тейлор Свіфт

"Найкраща операторська робота"

Аріана Гранде – we can’t be friends (wait for your love), оператор Анатоль Трофімов

Charli XCX – Von dutch, оператор Jeff Bierman

Дуа Ліпа – Illusion, оператор Нікіта Кузьменко

Олівія Родріго – obsessed; оператор Marz Miller

Рау Алехандро – Touching the Sky, оператор Camilo Monsalve

Тейлор Свіфт feat. Post Malone – Fortnight, оператор Rodrigo Prieto

MTV Video Music Awards — щорічна церемонія, яка присуджує нагороди за створення відеокліпів. Заснована телеканалом MTV в 1984 році.