Вимагає $500 млн: Universal звинуватила дистриб’ютора Believe у піратстві музики Ріанни й Леді Гаги

Про це пише Variety.

Лейбл Universal Music Group (UMG) подав скаргу до федерального суду в Нью-Йорку, у якому стверджує, що дистрибʼютор Believe розповсюджує треки фейкових виконавців. Ідеться зокрема про пісні, в яких неправильно написані імена артистів — Kendrik Laamar, Arriana Gramde, Jutin Biber і Llady Gaga. Ці композиції є просто прискореними версіями пісень справжніх артистів.

UMG стверджує, що бізнес-модель Believe базується на піратстві творів, захищених авторським правом, включаючи пісні Аріани Гранде, Біллі Айліш, Елтона Джона, Rolling Stones та багатьох інших.

"Список клієнтів Believe переповнений фейковими "артистами" та піратськими студіями звукозапису, які покладаються на Believe та її мережу для розповсюдження незаконних копій популярних звукозаписів у всій цифровій музичній екосистемі. Хоча Believe повністю усвідомлює, що її бізнес-модель живиться внаслідок нестримного піратства, вона уникає основних заходів для запобігання порушенням авторських прав і закриває очі на той факт, що її музичний каталог рясніє звукозаписами, які порушують авторські права", - йдеться в позові.

Компанія Believe знаходиться в Парижі та була заснована у 2005 році Дені Ладегайлері, колишнім керівником Vivendi. Протягом останніх років компанія стабільно розвивалася, а у 2023 фінансовому році її дохід склав 880,3 млн євро.

Компанія зібрала великий музичний каталог і має угоди з такими платформами, як Spotify, YouTube, Apple Music і Amazon. Згідно з позовом UMG, Believe надала мільйони треків на ці платформи без жодної перевірки, яка мала б довести, що треки не складаються з матеріалів, захищених авторським правом.

У результаті, згідно з позовом, каталог містить багато прискорених або "реміксованих" версій пісень виконавців, які підписали контракти з UMG. У позов також звинувачують Believe у фейковому підтвердженні права власності на ці треки в системі ідентифікації контенту YouTube, що ускладнює для виконавців UMG заяву про свої власні пісні.

Believe — це компанія, заснована на порушенні авторських прав у промислових масштабах. Її незаконна діяльність не обмежується обманом артистів великих лейблів, але й артистів незалежних лейблів, в тому числі артистів, що входять до торгових організацій, членом яких є Believe. Не дивно, що Believe відкрито виступає проти принципів реформи стримінгового передавання, які відстоюють багато великих і незалежних лейблів. Тому що такі реформи підірвуть і викриють їхню систему нарощування масштабів і присутності на ринку шляхом розповсюдження музики, на яку вони не мають жодних прав, і незаконного збору роялті для збагачення себе та своїх змовників", - йдеться в заяві UMG.

Представник Believe спростував ці звинувачення в заяві.

"Believe і TuneCore не коментують незавершені судові процеси. Як компанії, які працюють з артистами та лейблами по всьому світу, ми дуже серйозно ставимося до поваги авторських прав. Ми рішуче спростовуємо ці заяви та заяви, зроблені Universal Music Group, і будемо боротися з ними", - додав речник Believe.