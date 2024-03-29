Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура За останні 40 років тексти пісень стали примітивнішими та злішими, - дослідження

За останні 40 років тексти пісень стали примітивнішими та злішими, - дослідження

29 березня, 2024 п'ятниця
14:56
Культура музика

Дослідники проаналізували тексти 12 000 англомовних пісень, випущених між 1980 і 2020 роками, та виявили в них зростання гніву та негативних емоцій 

Про це пише Independent.

У британському науковому виданні Scientific Reports оприлюднили дослідження, в рамках якого проаналізували 12 000 англомовних реп, кантрі, поп, R&B і рок-пісень, випущених у період між 1980 і 2020 роками. Дослідники помітили, що за останні 40 років тексти пісень стали простішими та повторюваними.

Згідно з дослідженням, за останні чотири десятиліття тексти пісень також стали більш злими. Цікаво, що реп-пісні показали найглибше зростання гніву та негативних емоцій, а кантрі-пісні – найнижче.

Доцентка кафедри інформатики Інсбрукського університету в Австрії Єва Цангерле сказала, що слова, пов’язані з гнівом, могли стати більш поширеними, тому що музика – як дзеркало суспільства – "відображає більш загальні зміни в суспільстві та культурі".

Дослідники також проаналізували кількість переглядів сторінок цих пісень на онлайн-платформі текстів пісень Genius. Команда виявила, що загалом тексти пісень стали простішими та легшими для розуміння.

"За останні 40 років ми стали свідками змін від придбання записів у магазині до можливості вибирати із сотень мільйонів пісень на потокових платформах на телефоні. Це також змінило спосіб споживання музики", - зауважила Цангерле.

Аналіз також показав, що кількість різних слів, які використовуються в піснях, зменшилася, особливо серед реп- і рок-пісень. Команда припускає, що це може бути пов’язано зі змінами у відтворенні музики, наприклад збільшенням кількості пісень, які відтворюються як фонова музика.

Професорка Цангерле пояснила, що пісня Брюса Спрінгстіна 1973 року Spirit In The Night є хорошим прикладом складного написання пісень, тоді як хіт Майлі Сайрус 2019 року Slide Away має простіші та повторювані тексти.

Дослідники також виявили, що з часом тексти пісень стають більш емоційними та особистими, а в реп-піснях збільшується кількість як позитивних, так і негативних слів. У R&B, поп- і кантрі-піснях також спостерігається зростання використання емоційно негативних текстів.

Аналізуючи перегляди сторінок на Genius, команда виявила, що старіші рок-пісні переглядаються частіше, ніж новіші, а з піснями кантрі ситуація протилежна. Це може означати, що рок-слухачі віддають перевагу текстам із старих пісень, тоді як слухачі кантрі можуть віддавати перевагу текстам із новіших пісень.

"Це свідчить про те, що для репу, року та кантрі тексти відіграють більш помітну роль, ніж для інших жанрів, і що інтерес слухачів до текстів виходить за межі самого споживання музики", - додали дослідники.

Теги:
музика
Велика Британiя
Читайте також:
Президент України Володимир Зеленський
26 березня, 2024 вiвторок
"Дипломатичний борт Зеленського вивіз з Аргентини 300 кг кокаїну": російські фейки за 26 березня
військовий квиток, мобілізація
27 березня, 2024 середа
Оборонний комітет ВР схиляється до надання права на демобілізацію через 36 місяців безперервної служби
Netflix покаже документальний фільм про борщ з Клопотенком
27 березня, 2024 середа
У Японії Клопотенку відмовили у відкритті українського закладу, адже в країні вважають, що "борщ - це російська страва"
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.94
    Купівля 38.94
    Продаж 39.46
  • EUR
    Купівля 42.08
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 березня
15:16
ВАКС
Ексзаступнику мера Одеси Орловському винесли вирок у справі про заволодіння майном аеропорту
14:59
Руслан Стефанчук
Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук сказав, коли документ можуть винести на розгляд Ради
14:57
Ґітанас Науседа
Нашою метою має бути допомогти Україні перемогти, - президент Литви у річницю вступу країни до НАТО
14:47
суд, суддя
На Чернігівщині до суду скерували справу депутата міськради, який ухилився від мобілізації
14:47
Казино
Петиція про обмеження роботи онлайн-казино за пів дня зібрала необхідну для розгляду кількість підписів
14:38
Служба безпеки України
Намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Роботиного: чотирьох колаборантів засуджено на 15 років
14:22
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Канцлер не боїться Путіна": голова МЗС Німеччини Бербок прокоментувала ненадання Україні ракет Taurus
14:21
арка Дружби народів
Колишню Арку Дружби народів у Києві потрібно демонтувати, перейменування недостатньо, - комісія УІНП
14:03
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Євстратій Зоря
Навіть прихильники РПЦ в Україні визнають, що її документи — фашизм
13:59
фейк
"За терактом у Москві стоять ЦРУ та СБУ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 29 березня
13:55
зерно, зернова угода
Україна за 7 місяців експортувала новим коридором більше вантажів, аніж за рік роботи зернової ініціативи за участі РФ
13:50
Чорне море, Крим
Окупанти перекидають танки в Крим для оборони півострова, - "Атеш"
13:42
Обстріл, Харків
Нові боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова, - Синєгубов
13:39
електроенергія
Україна експортуватиме електроенергію попри атаки РФ: ситуація в енергосистемі станом на 29 березня
13:35
долари
Україна отримала $1,5 млрд позики від Японії та Великої Британії
13:20
Оновлено
"Моя страсна п’ятниця почалася в укритті": посол Британії про атаку РФ на Україну 29 березня
13:04
транспортна карта
У Києві з 1 квітня транспортна карта подорожчає на 25 грн
12:59
На фото: Софія Морозюк
Скандальна художниця Морозюк виставила на продаж свої картини по $5 тис.
12:59
У Києві до 15 червня обмежать рух транспорту Північним мостом. Причина
12:51
Бузок
Синоптикиня Наталка Діденко анонсувала на вихідних сонячну погоду
12:49
Ексклюзив
На фото: поранений в стабпункті
Студент КПІ розповів про гусеничні евакуаційні ноші, які допомагають рятувати бійців з поля бою
12:47
Зеленський РНБО
Зеленський провів засідання РНБО в оновленому складі: окреслив для органу 5 завдань
12:36
Загибель помічника Залужного Частякова: завершено розслідування щодо офіцера, який подарував гранати
12:12
Оновлено
Атака на Україну 29 березня 2024
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: поранено 6 людей, пошкоджено ТЕС і ГЕС
12:11
Постачали в РФ граніт для виготовлення пам’ятників загиблим окупантам: СБУ затримала підозрюваних
12:08
OPINION
Юрій Богданов
"Синіми светрами" у "Крокус-Сіті" закривають провал ФСБ
11:52
Україна повернула тіла 121 полеглого захисника
11:50
На фото: 50 Cent
Колишня дівчина репера 50 Cent звинуватила його в зґвалтуванні та фізичному насильстві
11:49
польща україна , біженці
Польща планує надати біженцям з України право змінити статус перебування: подробиці
11:37
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
У Румунії біля українського кордону знайшли фрагменти безпілотника
11:24
На Дніпропетровщині РФ атакувала дроном автівку: загинув чоловік
11:20
На фото: Алессандро Мікеле
Колишній креативний директор Gucci Алессандро Мікеле очолив Valentino
11:20
діти, війна
З окупованих територій Херсонщини вдалося повернути родини з трьома дітьми
11:13
Зроблено в Україні
"Зроблено в Україні": у Сумах відкрили перший офіс підтримки мікро- та малого бізнесу
11:09
Бундестаг
У бундестазі вважають, що розгортання сухопутних військ країни НАТО в Україні не означає автоматичного вступу в конфлікт інших членів Альянсу, - ЗМІ
10:58
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Боєприпаси в Україну почнуть надходити з квітня, і це суттєво змінить динаміку на полі бою, - Згурець
10:57
годинник, зміна часу
Україна 31 березня переходить на літній час: у Мінекономіки нагадали причини
10:55
ракета Х-101
У Молдові не підтвердили інформацію про проліт російської ракети над своєю територією
10:54
На фото: пропалестинська акція у Cтокгольмі з вимогою виключити Ізраїль з Євробачення-2024
Ізраїль закликав своїх громадян не ходити з національною символікою під час Євробачення у Мальме
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV