За останні 40 років тексти пісень стали примітивнішими та злішими, - дослідження

Про це пише Independent.

У британському науковому виданні Scientific Reports оприлюднили дослідження, в рамках якого проаналізували 12 000 англомовних реп, кантрі, поп, R&B і рок-пісень, випущених у період між 1980 і 2020 роками. Дослідники помітили, що за останні 40 років тексти пісень стали простішими та повторюваними.

Згідно з дослідженням, за останні чотири десятиліття тексти пісень також стали більш злими. Цікаво, що реп-пісні показали найглибше зростання гніву та негативних емоцій, а кантрі-пісні – найнижче.

Доцентка кафедри інформатики Інсбрукського університету в Австрії Єва Цангерле сказала, що слова, пов’язані з гнівом, могли стати більш поширеними, тому що музика – як дзеркало суспільства – "відображає більш загальні зміни в суспільстві та культурі".

Дослідники також проаналізували кількість переглядів сторінок цих пісень на онлайн-платформі текстів пісень Genius. Команда виявила, що загалом тексти пісень стали простішими та легшими для розуміння.

"За останні 40 років ми стали свідками змін від придбання записів у магазині до можливості вибирати із сотень мільйонів пісень на потокових платформах на телефоні. Це також змінило спосіб споживання музики", - зауважила Цангерле.

Аналіз також показав, що кількість різних слів, які використовуються в піснях, зменшилася, особливо серед реп- і рок-пісень. Команда припускає, що це може бути пов’язано зі змінами у відтворенні музики, наприклад збільшенням кількості пісень, які відтворюються як фонова музика.

Професорка Цангерле пояснила, що пісня Брюса Спрінгстіна 1973 року Spirit In The Night є хорошим прикладом складного написання пісень, тоді як хіт Майлі Сайрус 2019 року Slide Away має простіші та повторювані тексти.

Дослідники також виявили, що з часом тексти пісень стають більш емоційними та особистими, а в реп-піснях збільшується кількість як позитивних, так і негативних слів. У R&B, поп- і кантрі-піснях також спостерігається зростання використання емоційно негативних текстів.

Аналізуючи перегляди сторінок на Genius, команда виявила, що старіші рок-пісні переглядаються частіше, ніж новіші, а з піснями кантрі ситуація протилежна. Це може означати, що рок-слухачі віддають перевагу текстам із старих пісень, тоді як слухачі кантрі можуть віддавати перевагу текстам із новіших пісень.

"Це свідчить про те, що для репу, року та кантрі тексти відіграють більш помітну роль, ніж для інших жанрів, і що інтерес слухачів до текстів виходить за межі самого споживання музики", - додали дослідники.