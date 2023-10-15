Кваліфіковані медичні спеціалісти та обладнання потрібні у прифронтових лікарнях, – Ірина Рибінкіна

Про це Ірина Рибінкіна зазначила у програмі "Війна і волонтери", ведучої "Еспресо".

"Я була в одному з госпіталів, коли з'явилися снайпери. У нас були постійні кульові поранення. Ці пацієнти важкі і забирають багато часу. Якщо їм в першу годину не надати кваліфіковану допомогу, далі їх стан тільки може погіршуватися, - наголошує Ірина Рибінкіна. - Скільки б їх не евакуйовували, вони, буває, навіть не доїжджають. Тому спеціалісти та обладнання потрібні там. Навіть, якщо щось прилетить туди, де ми поставили на мільйони гривень обладнання, байдуже, адже до цього ми врятували безліч життів. Я вважаю, потрібно концентруватися на лікарнях, які зараз приймають таких вжких. У нас великий акцент на реабілітації. Там є неймовірна державна допомога. Я бачу, наскільки вони забезпечені і класно працюють. А ось в цих прифронтових зонах - гірше. У них навіть обладнання, яке було поставлене на початку повномасштабного вторгнення зараз вже ламається і не працює. Тому що вони працюють постійно. Ми привозили наркозні станції. Лікарі відмовлялися їх брати, бо вони великі. Я вмовляла взяти їх. Я розумію, що вони працюють в надважких умовах, але з іншого боку, якщо у нас є можливість забезпечити ці лікарні і працювати з цими хірургічними групами або лікарнями, ми це завжди робимо".

Ірина Рибінкіна каже, на медицину важче залучати спонсорів. Адже передусім люди скидають кошти на військову допомогу.

"У медицині робити збори складно, бо обладнання дуже коштовне, якщо воно є новим та працює. До прикладу, один газовий аналізатор коштує 400 тисяч гривень. Це маленька штучка, як айфон, яка розкладається, але в допомозі пацієнтам вона безцінна. Але з іншого боку на ці гроші можна купити дрон. Тому в нас завжди йде така дискусія і чим далі, тим складніше знайти фінансові спроможності, щоб купити те, що дійсно потрібно лікарням", - підсумувала Ірина Рибінкіна.