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Ламінат: загальні характеристики, тенденції та аналіз попиту від фахівців АРС

Віталій Кошовий
2 січня, 2024 вiвторок
17:37
Статті

Незалежно від того, чи ви обираєте класичний вигляд, чи експериментуєте з сучасними трендами, ламінат дає вам змогу змінювати атмосферу вашого простору, роблячи його більш виразним і персоналізованим

Головною частиною сучасного інтер'єру приміщень, що вражає своєю універсальністю та естетичністю, став ламінат. Відзначений не тільки дивовижним зовнішнім виглядом, але й високою міцністю, легкістю у догляді та широким спектром дизайнерських рішень.

Особливості ламінату

Ламінатне покриття є неабияким союзом естетики та практичності. Розглянемо аспекти, які роблять його привабливим і практичним матеріалом.

  1. Склад і конструкція: складається з декількох шарів, кожен з яких виконує свою функцію для забезпечення міцності та стійкості. 

  2. Вигляд та дизайн: завоював свою популярність завдяки величезному розмаїттю дизайнів і візерунків. 

  3. Експлуатаційні характеристики: деякі види обладнані технологією вологостійкості, що робить їх ідеальним вибором для кухонь, ванних та інших вологих приміщень. 

  4. Також він легко чиститься, не вимагає спеціальних засобів і зберігає свій початковий вигляд протягом тривалого часу.

Класи стійкості покриття

Ламінатні покриття відрізняються за класами стійкості, які визначають їхню придатність до різних умов експлуатації та типів приміщень. Ознайомимося з різними класами та їхніми характеристиками.

  1. Клас 21-23: підходить для помешкань із низьким рівнем навантаження, таких як спальні та дитячі кімнати.

  2. Клас 31-33: для загальних приміщень, таких як вітальні та кухні, де є середній рівень навантаження.

  3. Клас 41-43: призначений для комерційних приміщень та інших місць з високим рівнем навантаження, таких як офіси чи магазини. 

Важливо враховувати, що вибір класу ламінату повинен відповідати конкретним потребам та умовам використання. 

Найпопулярніші стилі ламінату для підлоги

Ламінат вражає не лише своєю функціональністю, але й широким вибором дизайнів, які надають підлозі неповторний характер і стиль. Ось деякі з найтрендовіших стилів, які вас можуть зацікавити при облаштуванні приміщення.

  1. Класичний: від натуральних відтінків дуба до екзотичних порід дерева, цей варіант імітує природні матеріали.

  2. Лофт: ефект підлоги з натурального каменю. Від плитки під мармур чи граніт до плитки з імітацією піщаного покриття.

  3. Модерн і шик: сучасні варіанти ламінату включають геометричні візерунки, абстракції та яскраві кольори.

  4. Рустік: імітує старовинне дерево з видимими слідами зносу – подряпинами, нерівностями та невеликими дефектами. 

Аналіз популярності ламінату через Google Trends від спеціалістів АРС

У наш час, коли інтернет визначає особистий спосіб отримання інформації, Google Trends є важливим інструментом для вивчення та прогнозування популярності різних продуктів. Ламінат не є винятком. Результати аналізу спеціалістів сайту ars.ua показують разючий попит до цього матеріалу, особливо через два запити "ламінат купити" (синій колір) та "ламинат купить" (червоний колір). Примітка: числа в таблиці вказують на рівень інтересу до відповідних запитів у порівнянні з максимальним показником в таблиці (100 балів). У наведеній карті України відображено регіональний інтерес. Червоний колір позначає області, де запит "ламинат купить" виявився більш популярним, тоді як синій колір вказує на попит за запитом "ламінат купити". Ці позначення надають можливість визначити, які формулювання є популярнішими в конкретних областях. 

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