Ліга конференцій: результати матчів півфіналу
У четвер, 28 квітня, були зіграні півфінальні матчі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга конференцій
Півфінал
28 квітня
"Фейєнорд" (Нідерланди) - "Марсель" (Франція) 3:2
Голи: Дессер, 8, 46, Сіністерра, 20 - Дьєнг, 28, Жерсон, 40
"Лестер" (Англія) - "Рома" (Італія) 1:1
Голи: Манчіні, 67 (авт.) - Пеллегріні, 15
- 26 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал".
- 27 квітня в іншому півфіналі ЛЧ англійський "Ліверпуль" впевнено обіграв іспанський "Вільярреал".
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