Ліга конференцій: розклад матчів і трансляцій півфіналу
Сьогодні, 28 квітня, будуть зіграні півфінальні матчі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга конференцій
Півфінал
28 квітня
22:00 "Фейєнорд" (Нідерланди) - "Марсель" (Франція)
22:00 "Лестер" (Англія) - "Рома" (Італія)
Пряма трансляція на Megogo
- 26 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал".
- 27 квітня в іншому півфіналі ЛЧ англійський "Ліверпуль" впевнено обіграв іспанський "Вільярреал".
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