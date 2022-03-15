Ліквідовано літак, 4 гелікоптери та крилату ракету окупантів, - Повітряні сили ЗСУ
Також зафіксовано та знищено російські безпілотними, які залітали у повітряний простір країн НАТО – Польщі та Румунії.
Про це повідомляє командування Повітряних сил у фейсбуці, інформує Еспресо.TV.
"Кілька авіанальотів на колони техніки рашистів здійснила ударна авіація Повітряних Сил – бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25.
Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост".
Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряних простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають.
Крім того, є інформація про падіння у сусідній Румунії БпЛА типу "Орлан-10", що є на озброєнні збройних сил Росії.
Як бачимо окупанти продовжують проводити свої провокативні дії, не соромлячись, залітають у повітряних простір країн-членів НАТО!".
- Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про відразу декілька успішних боїв української армії на різних напрямках фронту.
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