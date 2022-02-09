Лижниця, яку не пустили на Олімпіаду-2022, залишила Білорусь через політичні переслідування

Про це заявив батько та тренер лижниці Сергій Долідович, повідомляє Reuters.

Він висловив побоювання, що на батьківщині їхню сім'ю могли звинуватити в організації акцій протесту та кинути до в'язниці.

"Дар'ю позбавили права брати участь у змаганнях. Я не бачу можливості для продовження її кар'єри у Білорусі", - сказав Долідович.

Родина 17-річної лижниці вже виїхала до Польщі. Цього року спортсменка мала закінчити школу, і поки що незрозуміло, як вона продовжуватиме навчання за кордоном.

"Я планувала закінчити школу у Білорусі, але батьки сказали, що ми переїжджаємо. Я засмучена, звичайно. Було б простіше залишитися на кілька місяців і закінчити школу", - сказала Долідович.

У січні 2022 року білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дар'я Долідович розповіли, що Федерація лижного спорту Білорусі усунула їх від участі у міжнародних змаганнях, звинувативши у підтримці опозиції.

Долідович припустила, що її усунули через політичні погляди її батька, який критикував самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

12 січня стало відомо, що зі збірної Білорусі перед Олімпійськими іграми у Пекіні виключили лижниць Світлану Андріюк та Дар'ю Долідович, які підтримували опозицію.

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