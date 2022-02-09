Лижниця, яку не пустили на Олімпіаду-2022, залишила Білорусь через політичні переслідування
Білоруська лижниця Дар'я Долідович із родиною була вимушена залишити країну через політичні переслідування за критику режиму Олександра Лукашенка
Про це заявив батько та тренер лижниці Сергій Долідович, повідомляє Reuters.
Він висловив побоювання, що на батьківщині їхню сім'ю могли звинуватити в організації акцій протесту та кинути до в'язниці.
"Дар'ю позбавили права брати участь у змаганнях. Я не бачу можливості для продовження її кар'єри у Білорусі", - сказав Долідович.
Родина 17-річної лижниці вже виїхала до Польщі. Цього року спортсменка мала закінчити школу, і поки що незрозуміло, як вона продовжуватиме навчання за кордоном.
"Я планувала закінчити школу у Білорусі, але батьки сказали, що ми переїжджаємо. Я засмучена, звичайно. Було б простіше залишитися на кілька місяців і закінчити школу", - сказала Долідович.
У січні 2022 року білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дар'я Долідович розповіли, що Федерація лижного спорту Білорусі усунула їх від участі у міжнародних змаганнях, звинувативши у підтримці опозиції.
Долідович припустила, що її усунули через політичні погляди її батька, який критикував самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
- 12 січня стало відомо, що зі збірної Білорусі перед Олімпійськими іграми у Пекіні виключили лижниць Світлану Андріюк та Дар'ю Долідович, які підтримували опозицію.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.84
Купівля 27.84Продаж 28.11
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе