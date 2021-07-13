Lufthansa відмовиться від звертання "пані та панове" на користь гендерно-нейтрального

Про це пише DW.



Вітання на кшталт "Шановні пані та панове" або "Леді та джентльмени" планують замінити на "Шановні гості" або "Щиро вітаємо на борту", заявила речниця авіаперевізника.



В компанії підкреслили, що мета новації - приділяти увагу всім пасажирам. Цього хочуть досягти звертаннями на кшталт "Добрий день", "Добрий вечір", "Шановні гості" або "Щиро вітаємо на борту".



Читайте також: Wizz Air змінить ціни на авіаквитки найближчим часом

Як саме звертатися до пасажирів, вирішуватимуть командири літаків, передає інформагенція dpa.

Гендерно-нейтральні звертання запровадять у всіх авіакомпаніях, які входять до групи Lufthansa. Серед них - Swiss, Austrian Airlines, Eurowings.