Lufthansa відмовиться від звертання "пані та панове" на користь гендерно-нейтрального
Головна авіакомпанія Німеччина вирішила змінити політику звертань до пасажирів на борту
Про це пише DW.
Вітання на кшталт "Шановні пані та панове" або "Леді та джентльмени" планують замінити на "Шановні гості" або "Щиро вітаємо на борту", заявила речниця авіаперевізника.
В компанії підкреслили, що мета новації - приділяти увагу всім пасажирам. Цього хочуть досягти звертаннями на кшталт "Добрий день", "Добрий вечір", "Шановні гості" або "Щиро вітаємо на борту".
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Як саме звертатися до пасажирів, вирішуватимуть командири літаків, передає інформагенція dpa.
Гендерно-нейтральні звертання запровадять у всіх авіакомпаніях, які входять до групи Lufthansa. Серед них - Swiss, Austrian Airlines, Eurowings.
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