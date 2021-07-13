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Lufthansa відмовиться від звертання "пані та панове" на користь гендерно-нейтрального

13 липня, 2021 вiвторок
16:56
Світ Lufthansa

Головна авіакомпанія Німеччина вирішила змінити політику звертань до пасажирів на борту

Про це пише DW.

Вітання на кшталт "Шановні пані та панове" або "Леді та джентльмени" планують замінити на "Шановні гості" або "Щиро вітаємо на борту", заявила речниця авіаперевізника.

В компанії підкреслили, що мета новації - приділяти увагу всім пасажирам. Цього хочуть досягти звертаннями на кшталт "Добрий день", "Добрий вечір", "Шановні гості" або "Щиро вітаємо на борту".

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Як саме звертатися до пасажирів, вирішуватимуть командири літаків, передає інформагенція dpa.

Гендерно-нейтральні звертання запровадять у всіх авіакомпаніях, які входять до групи Lufthansa. Серед них - Swiss, Austrian Airlines, Eurowings.

Німеччина
гендерна політика
Lufthansa
гендерна рівність
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2021, вiвторок
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