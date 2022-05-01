Люди на Заході розправили плечі, бо зрозуміли, що немає причин боятися болотного хробака з пітерського підворіття Путіна, - Піонтковський
Люди на Заході розправили плечі, адже зрозуміли, що немає причин боятися болотного хробака з пітерського підворіття, яким є президент Росії Володимир Путін
Про це розповів російський опозиційний діяч, політолог Андрій Піонтковський в етері телеканалу "Еспресо".
"Я побачив, як люди у Вашингтоні та й на всьому Заході розправили плечі, у них стала якась інша хода, інакший вираз обличчя. Вони під страшним тиском стільки років поводилися у відношенні до Путіна. Аж раптом люди зрозуміли, що король же голий, немає причин боятися цього болотного хробака з пітерського підворіття", - зазначив Піонтковський.
Політолог додав, що повномасштабна війна Росії проти України показала всю нікчемність Путіна.
"Перевага Заходу над Росією і самої України без допомоги Заходу на національному рівні й повна байдужість до ядерного шантажу президента РФ Путіна. В агресора не лишилося нічого, окрім жорстоких бомбардувань міст", - зауважив Андрій Піонтковський.
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