Люди на Заході розправили плечі, бо зрозуміли, що немає причин боятися болотного хробака з пітерського підворіття Путіна, - Піонтковський

Про це розповів російський опозиційний діяч, політолог Андрій Піонтковський в етері телеканалу "Еспресо".



"Я побачив, як люди у Вашингтоні та й на всьому Заході розправили плечі, у них стала якась інша хода, інакший вираз обличчя. Вони під страшним тиском стільки років поводилися у відношенні до Путіна. Аж раптом люди зрозуміли, що король же голий, немає причин боятися цього болотного хробака з пітерського підворіття", - зазначив Піонтковський.



Політолог додав, що повномасштабна війна Росії проти України показала всю нікчемність Путіна.



"Перевага Заходу над Росією і самої України без допомоги Заходу на національному рівні й повна байдужість до ядерного шантажу президента РФ Путіна. В агресора не лишилося нічого, окрім жорстоких бомбардувань міст", - зауважив Андрій Піонтковський.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило у вівторок, 26 квітня, що "ніхто не хоче бачити Третю світову війну" після коментарів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що ризик ядерної війни становить реальну небезпеку.

Політолог Сергій Таран вважає, що залякування президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна ядерною зброєю демонструють його слабкість і якби не загроза ядерного удару, Збройні сили України могли б дійти до столиці РФ Москви.