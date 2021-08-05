Люди з інвалідністю з 5 серпня отримали право першочергового пропуску через держкордон

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.



Згідно з повідомленням, закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю" набрав чинності 5 серпня.



Документ, зокрема, передбачає можливість для людей з інвалідністю, які їдуть за кордон, а також особи, які їх супроводжують, мають право на позачерговий пропуск через державний кордон України та у контрольних пунктах в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території, але не частіше одного разу на тиждень в один бік.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення соціальних гарантій для людей з інваідністю 3 серпня.