Люди з інвалідністю з 5 серпня отримали право першочергового пропуску через держкордон
В Україні з 5 серпня набрав чинності закон, який дає право людям з інвалідністю та особам, які їх супроводжують, право першочергового пропуску через держкордон
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Згідно з повідомленням, закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю" набрав чинності 5 серпня.
Документ, зокрема, передбачає можливість для людей з інвалідністю, які їдуть за кордон, а також особи, які їх супроводжують, мають право на позачерговий пропуск через державний кордон України та у контрольних пунктах в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території, але не частіше одного разу на тиждень в один бік.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення соціальних гарантій для людей з інваідністю 3 серпня.
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