Зеленський підписав закон про посилення соцгарантій для людей з інвалідністю
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з документом, люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню.
Крім того, особи з інвалідністю, які їдуть на лікування і мають відповідні документи, а також особи, що їх супроводжують, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через держкордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території, але не частіше одного разу на тиждень в один бік.
Відповідно до закону, дорослі та діти з інвалідністю також зможуть отримати реабілітаційну допомогу коштом адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до держбюджету й використовуються Фондом соціального захисту.
Зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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