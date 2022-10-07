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Людина з близького оточення Путіна прямо висловлювала свою незгоду з його діями щодо війни в Україні, - WP

7 жовтня, 2022 п'ятниця
13:00
війна з Росією Путін

Близька до Володимира Путіна людина останніми тижнями прямо критикувала його за дії у війні в Україні

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з інформацією, яку отримали журналісти WP, людина з близького оточення Путіна, ім'я якої не називають у матеріалі, невдоволена управлінням військовими діями та помилками, яких припускається військове керівництво РФ. Цю інформацію визнали досить важливою та включили її до щоденного брифінгу президента США Джо Байдена з розвідки.

Журналістам WP вдалося взяти коментарі у російських і західних чиновників на правах анонімності. У поєднанні з новими даними розвідки вони підкреслюють суперечності та розбіжності у найвищому оточенні Путіна, яке складається переважно з його колишніх колег з КДБ і тих, з ким він зустрічався, бувши заступником мера Санкт-Петербурга в 1990-х роках після розвалу СРСР. Воно вже давно боїться повідомляти погані новини президенту РФ, якого вважає найбільш ізольованим за всі 22 роки його правління.

Видання зазначає, що через те, що перемога Росії у війні з Україною поки не наближається, Путін втрачає ту лояльність, якою він користувався довгі роки. Однак представники розвідки зазначили, що немає жодних ознак того, що президента РФ збираються усунути з посади.

"Від початку окупації ми стали свідками дедалі більшої тривоги з боку найближчого оточення Путіна. Наші оцінки свідчать про те, що їх найбільше турбують нещодавні російські втрати, помилкові рішення та значні прорахунки у військовій сфері", - цитує WP одного із західних чиновників.

Другий високопосадовець заявив, що всі зростання внутрішньої напруги в Москві пов'язане з впливом війни на самих росіян і з внутрішньою атмосферою в Кремлі.

"Є багато людей, які переконані, що все складається не надто добре, або що це неправильний курс дій", - наголосило джерело.

Також WP вдалося взяти коментар у прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. Він визнав, що деякі суперечки є, утім вони - це виключно ознака звичайного робочого процесу, але аж ніяк не розколу. Пєсков зазначив, що повідомлення про те, що особа з найближчого оточення Путіна кидає виклик російському лідеру, є "абсолютною неправдою".

Однак WP нагадало, що проблеми Путіна на полі бою в Україні погіршилися через мобілізацію всередині країни. Так, один із російських чиновників заявив, що вважає становище Путіна нестійким. Він зазначив, що хоч на початку так званої спецоперації росіяни чули, що їх підтримує половина світу, нині не чути підтримки ані від прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, ані від китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Цей же чиновник також зазначив, що не чув про те, щоб хтось із близького оточення Путіна кинув йому виклик. Однак він наголосив, що є протести та невдоволення серед голів парламентів щодо того, як розвиваються військові дії на фронті.

Високопосадовці спецслужб у Європі заявили WP, що не знайомі зі звітами розвідки США і їм невідомо, щоб хтось із найближчих до Путіна осіб наважився його критикувати. Утім, деякі з них зазначають, що невдоволення російського суспільства теперішньою владою і військовим керівництвом зростає. Критикують Путіна переважно за його спиною. Також західні чиновники зазначили, що наразі триває пошук тих, на кого можна перекласти провину.

Крім того, два російські бізнесмени підтвердили такі настрої у РФ. Вони зазначили, що найближчі тижні можуть мати вирішальне значення для визначення майбутнього Путіна та того, які рішення він ухвалить щодо війни. Один із них припустив, що якщо російська армія не зможе скоротити свої втрати, розпочнеться внутрішня боротьба.

  • 7 жовтня стало відомо, що Володимир Путін припинить консультуватися з міністрами про наслідки ухвалених рішень щодо війни в Україні.

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