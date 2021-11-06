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Має бути політика підвищення рівня освіти у гірських територіях - Гриневич

6 листопада, 2021 субота
15:45
Суспільство Лілія Гриневич

В Україні немає рівного доступу до якісної освіти між містом і селом. І Закарпаття, яке має багато сільських та гірських територій, є під впливом цієї різниці

Про це на ІІ-му форуму ідей та рішень "Re:Open Zakarpattia" заявила Лілія Гриневич, міністерка освіти та науки України 2016-2019 роках, повідомляє Еспресо.TV.   

"Має бути політика до підняття рівня освіти у гірських територіях, ця робота розпочалася, але вона йде надзвичайно мляво, бо потребує більшої підтримки", - каже експертка. 

Лілія Гриневич також прокоментувала результати впровадження Закону про освіту, зокрема ст.7, яка стосується вивчення української мови представниками нацменшин. "Там, де проживає угорська громада, близько 70% випускників не могли подолати поріг ЗНО. Ці випускники не мали б перспектив продовжувати освіту в Україні. Залишати так як є, не можна було. Ми обрали модель "40 на 60", яка працює у багатьох країнах і вона виправдала себе. Ми ще зрозуміли, їх не можна вчити так, як інших, бо це зовсім інша мовна група, для них справді складно вивчати українську мову. Ми почали робити цілу низку заходів, щоб адаптувати. І це процес триває далі".

За словами Лілії Гриневич, 2019 року було впроваджено адаптивний поріг тестування з української мови і літератури для випускників шкіл з мовою нацменшин. 

"Якщо поріг "склав - не склав" для усіх дітей з різних шкіл становив 22 бали із 104, то для таких випускників нацменшин поріг становив 15 балів, - зауважила експертка. - Ми прагнемо до того, щоб українська система була інклюзивна, але не поступимося тим, що ці діти мають володіти державною українською мовою".

Лілія Гриневич також зауважила, що Нова Українська Школа (НУШ), це реформа, ціль якої  - згуртованість українського суспільства. 

"Нам дуже вона потрібна. Побудувати згуртованість без цінності мультикультурності неможливо. Це є частиною змісту, - каже експертка. - НУШ не тільки про передачу знань, але і про вміння застосовувати. Серед компетенцій учня є культурна компетентність". 

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ЗНО
освіта
школа
Лілія Гриневич
Закарпаття
нацменшини
угорці
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