"Маєш інформацію - телефонуй": СБУ почала кампанію з протидії сепаратизму, ворожій пропаганді та вербуванню українців
СБУ в партнерстві з Центром стратегічних комунікацій "СтратКом Україна" почала інформаційну кампанію "Маєш інформацію про небезпеку - телефонуй до СБУ"
Про це повідомляє сайт СБУ.
"Головне завдання - донести до громадян інформацію про "гарячу лінію" СБУ 0-800-501-482, на яку можна звертатися у випадках, коли є дані про можливу загрозу нацбезпеці України. Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена", - розповіли в СБУ.
Кампанія має на меті боротьбу з сепаратизмом і вербуванням українців іноземними спецслужбами, протидію поширенню фейків, дезінформації та пропаганди країни-агресора.
Інформаційна кампанія триватиме три місяці і проходитиме в областях України, які, крім зони Операції об'єднаних сил, становлять підвищений інтерес для іноземних спецслужб - у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській.
"Кампанія є частиною системної роботи СБУ, яка ведеться від початку російського воєнного вторгнення на територію України. СБУ бореться з сепаратизмом і спробами порушити суверенітет України не лише на Донбасі, а й у мирних регіонах. Наша мета - блокувати ворожу пропаганду та діяльність російських агентів із розпалювання міжнаціональної ворожнечі, створення штучних конфліктів і вербування місцевих громадян", - розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
Зазначена кампанія є першим спільним проєктом Центру стратегічних комунікацій та СБУ.
"Центр із 2015 року підтримує українські оборонні та безпекові державні органи у реформуванні комунікаційних практик та розбудові їхнього потенціалу в стратегічних комунікаціях. Партнерами Центру є Міністерство оборони України, Державна прикордонна служба України, Міністерство ветеранів України, Міністерство закордонних справ України, Генеральний штаб ЗСУ, Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, НАТО, Міжнародна організація з міграції, UN Women та ін", - додали в СБУ.
Проєкт фінансує уряд США у межах співробітництва з СБУ. За реалізацію проєкту відповідатиме Центр стратегічних комунікацій "СтратКом Україна", з яким СБУ підписала Меморандум про співпрацю та порозуміння.
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