Про це заявив виконувач обов'язків генерального директора заповідника Максим Остапенко, інформує "Радіо Свобода".

"Для мене найбільш кричуща ситуація – це самовільне будівництво, яке здійснювалося на території Лаври. Загалом 36 об'єктів збудовано, серед них 15 капітальних споруд, які не передбачені генеральним планом розвитку і збереження цих пам'яток", – сказав він.

Остапенко зазначив, що частина з цих об'єктів є малими архітектурними формами (МАФами) й можуть бути прибрані. Він вказав, що їх будували для обслуговування відвідувачів, які приходили до монастиря.

"Це і різноманітні торгові точки, і прибудови до споруд. Але паралельно з цим було побудовано ще 15 капітальних споруд, в тому числі фактично житлові будинки, які можна сприймати як приватну забудову намісника монастиря. І це абсолютно неприпустима ситуація. Це завдало колосальної шкоди археологічній спадщині Лаври, тому що кожна ця споруда знищила ділянки культурного шару і давньоруського, і козацького часу, і більш пізніх часів. Це фактично здійснювалося без жодного археологічного нагляду. І державі тут завдано прямих збитків з точки зору охорони культурної спадщини", – зауважив новий очільник заповідника.