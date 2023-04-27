МАФи та 15 капітальних споруд: УПЦ МП масштабно забудувала територію київської лаври, - в.о. гендиректора заповідника
У державному заповіднику "Києво-Печерська лавра" зафіксована велика кількість порушень, найгрубіші з них – незаконна забудова
Про це заявив виконувач обов'язків генерального директора заповідника Максим Остапенко, інформує "Радіо Свобода".
"Для мене найбільш кричуща ситуація – це самовільне будівництво, яке здійснювалося на території Лаври. Загалом 36 об'єктів збудовано, серед них 15 капітальних споруд, які не передбачені генеральним планом розвитку і збереження цих пам'яток", – сказав він.
Остапенко зазначив, що частина з цих об'єктів є малими архітектурними формами (МАФами) й можуть бути прибрані. Він вказав, що їх будували для обслуговування відвідувачів, які приходили до монастиря.
"Це і різноманітні торгові точки, і прибудови до споруд. Але паралельно з цим було побудовано ще 15 капітальних споруд, в тому числі фактично житлові будинки, які можна сприймати як приватну забудову намісника монастиря. І це абсолютно неприпустима ситуація. Це завдало колосальної шкоди археологічній спадщині Лаври, тому що кожна ця споруда знищила ділянки культурного шару і давньоруського, і козацького часу, і більш пізніх часів. Це фактично здійснювалося без жодного археологічного нагляду. І державі тут завдано прямих збитків з точки зору охорони культурної спадщини", – зауважив новий очільник заповідника.
- Поліція Києва повідомила 13 квітня, що за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври слідчі розпочали кримінальне провадження. У поліції зауважили, що до них із заявою щодо виявлення пошкоджень і руйнувань одного із корпусів звернулися представники Міністерства культури й інформаційної політики, комісія якого з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі 12 квітня.
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