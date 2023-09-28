Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну МАГАТЕ приховує правду про безпеку на ЗАЕС, наразі ні Україна, ні Росія не мають переваги у війні. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
Огляд

МАГАТЕ приховує правду про безпеку на ЗАЕС, наразі ні Україна, ні Росія не мають переваги у війні. Акценти світових ЗМІ 28 вересня

Юрій Мартинович
28 вересня, 2023 четвер
10:20
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань була ситуація на Запорізькій АЕС, власне, інформація про те, що МАГАТЕ приховує всю правду про стан безпеки на станції, також ЗМІ порівнювали успіхи України та Росії у захопленні нових територій за цей рік

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 28 вересня.

Вагнерівці знову в Україні, чи становлять вони небезпеку 

Фото: Пригожин

 

Чимало ЗМІ написали про те, що російські війська групи Вагнера повернулися на поле бою. Зокрема, Politico розповідає, що українська розвідка розкрила деталі повернення на фронт старої гвардії Євгена Пригожина.

Кілька сотень бійців угруповання, яким колись керував нині померлий воєначальник Євген Пригожин, були помічені в боях у рядах різних російських військових частин на східному фронті, повідомив полковник Сергій Череватий.

Найманці Вагнера воювали в Україні до травня, коли вони нарешті зайняли залишки Бахмута, міста Донецької області, яке було зруйновано протягом дев’яти місяців жорстоких боїв.

"Вагнерівці були відомі в Україні тим, що безжально обезголовлював українських солдат і вбивали мирних жителів", - відзначають у Politico.

Після того, як ПВК "Вагнер" була відведена після перерваного повстання проти Кремля в червні під проводом Пригожина, який згодом загинув в авіакатастрофі в серпні, багато їх військ були або прийняті в Білорусі Лукашенком, або розгорнуті в африканських країнах, де у Росії є інтереси.

"Вагнерівці не ховалися. Може, думали, що це налякає наших солдат. Фактично це показало, що Росії потрібне нове м’ясо для м’ясорубки", – сказав Череватий, заступник командувача Східного угруповання військ України зі стратегічного зв’язку. "З Вагнер, як з організацією покінчили в Бахмуті. Тепер їхніх більш щасливих солдат відправляють в Африку, де більше грошей. Ті, кому пощастило менше, повертаються в Україну".

Він додав, що українське прослуховування та розвідка були використані, щоб підтвердити, що колишні війська Вагнера повернулися на поле бою на Донбасі, але попередив: "Ми знаємо про них усе".

Раніше Центр національного спротиву України повідомляв, що станом на вересень у Білорусі залишилося менше 1000 найманців ПВК "Вагнер".

"На даний момент 200 з них залишаються інструкторами в спецпідрозділах МВС і Міноборони Білорусі. Решта – це ті, хто не бажає бути вербованим ні в нові ПВК, ні в Міноборони РФ", – повідомили в центрі опору з посиланням на джерела на місцях.

Заступник командувача зв'язку українських військ на Сході Сергій Череватий заявив CNN, що колишні бійці Вагнера, які повернулися в Україну, тепер працюють на Міноборони РФ.

"Наразі їх кілька сотень у нашому напрямку, на Східному фронті, у різних районах", – сказав Череватий.

Але він намагався применшити значення їхнього повернення, сказавши, що російським військам в Україні "зараз не вистачає всіх там, тому їм підійде будь-яка людина".

Українські військові, які беруть участь у наступі поблизу оточеного міста Бахмут, також повідомили CNN, що колишні війська Вагнера повернулися в цей район.

"Вагнер теж тут", – сказав оператор безпілотника з позивним "Грув". "Вони повернулися, швидко змінили командирів і повернулися сюди".

Greenpeace попереджає про стан безпеки на ЗАЕС

Окупанти на ЗАЕС

Фото: Енергоатом

 

У The Guardian написали, що Greenpeace попереджає про безпеку Запорізької АЕС.

Згідно з досьє, надісланим західним лідерам, міжнародні регулятори не можуть належним чином контролювати об’єкт, який перебуває під контролем Росії. Група екологічної кампанії дійшла висновку, що Міжнародне агентство з атомної енергії має занадто мало інспекторів на найбільшій атомній станції Європи – чотири – і що існує занадто багато обмежень у їньому доступі.

У ньому стверджується, що МАГАТЕ "не в змозі виконати вимоги свого мандату", але воно не готове визнати це публічно, і в результаті те, що воно описує як порушення Росією принципів безпеки, не озвучується.

Шон Берні та Ян Ванде Путте, ядерні спеціалісти з Greenpeace, роблять висновок: "МАГАТЕ ризикує нормалізувати те, що залишається небезпечною ядерною кризою, безпрецедентною в історії ядерної енергетики, перебільшуючи свій фактичний вплив на події на Землі".

Величезна Запорізька АЕС із шістьма реакторами була захоплена Росією на початку березня 2022 року і відтоді перебуває на передовій війни. Вона розташована на річці Дніпро в центральній Україні, а українські війська займають берег річки навпроти, залишаючи завод у полі зору військових обох сторін.

Російські війська розташувалися на заводі, потенційно чисельністю 500-600 осіб згідно з повідомленнями на початку війни. На зображеннях 2022 року видно наявність бронетехніки. Іноді АЕС піддавалася нападам, зокрема в серпні 2022 року, коли обстріл пробив діри в даху сховища.

МАГАТЕ відмовилося прямо коментувати звіт Greenpeace, але підкреслило, що воно має інспекторів на місці з вересня 2022 року, і що без їх присутності "світ не мав би незалежного джерела інформації про найбільшу атомну електростанцію в Європі".

Усі шість реакторів зупинені, і, згідно з даними МАГАТЕ, занепокоєння щодо того, чи було достатньо води для охолодження після знищення росіянами дамби в Новій Каховці нижче за течією в червні, було знято завдяки бурінню нових свердловин.

Але залишається тривога щодо можливого нового спалаху боїв на АЕС, оскільки Україна прагне повернути територію у своєму контрнаступі.

Висновки Greenpeace доповнюються військовою оцінкою з відкритого джерела, написаною McKenzie Intelligence. Більшість російських військ і оборонних споруд на місці, ймовірно, приховані, і інспектори повідомляють про докази того, що деякі райони заводу заміновані, хоча неясно, наскільки сильно.

Російські військові, ймовірно, "використовуватимуть близькість атомної електростанції як щит" для стримування контрбатарейного вогню, пишуть Берні та Ванде Путте, що є порушенням, як вони стверджують, п’яти принципів безпеки МАГАТЕ, вперше оголошених його генерального директора Рафаеля Гроссі на Раді безпеки ООН у травні.

Цього року ні Україна, ні Росія не мають переваги у захопленні територій

ЗСУ, контрнаступ

Фото: GeneralStaff.ua

 

У New York Times написали лонгрід про те, хто цього року завоював більше території в Україні. Їх відповідь – ніхто. Хоча обидві сторони розпочали амбітні наступальні дії, лінія фронту майже не зрушилася. Після 18 місяців війни прорив виглядає складнішим, ніж будь-коли.

З зими лінія фронту в Україні мало змінилася. Росія мала на меті захопити весь Донбас, але пішла лише на крок вперед. У контрнаступі Україна досягла мінімальних успіхів. Щільні російські мінні поля та укріплення роблять кожну атаку надзвичайно дорогою.

Незважаючи на дев’ять місяців кровопролитних боїв, з початку року менше ніж 500 квадратних миль території перейшли з рук в руки. Тривала тупикова ситуація може послабити підтримку України Заходом.

"Обидві сторони почали рік із високими амбіціями: Росія хотіла захопити східний Донбас, а Україна мала на меті розколоти російські війська наступом на півдні. Жоден наступ не пішов за планом. Лінія фронту, після місяців виснажливих боїв і значних втрат, залишається майже незмінною", - констатують у журналісти.

Відповідно до аналізу даних Інституту вивчення війни, проведеного New York Times, у серпні з рук в руки перейшло менше території, ніж у будь-який інший місяць війни. У той час як Україна досягла невеликих успіхів на півдні, Росія в цілому зайняла трохи більше території, переважно на північному сході.

По всій лінії фронту за кожен кілометр території велася жорстока боротьба, без повторення стрімкого прориву, який Києву вдалось у Харкові у вересні минулого року, коли оборона Росії впала після раптової української контратаки.

Статті
Новини
Суспільство
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
Вагнергейт
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
26 вересня, 2023 вiвторок
Починається справжня конкуренція між іноземними виробниками у постачанні нових озброєнь для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
Зґвалтування дитини
26 вересня, 2023 вiвторок
"Мати не реагувала": затримано мешканця Дніпропетровщини, який ґвалтував своїх трьох дітей
27 вересня, 2023 середа
В ЗСУ повідомили про загострення ситуації на Авдіївському напрямку
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.77
    Продаж 40.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 вересня
11:08
Оновлено
Узбекистан, пожежа, електромобілі
У столиці Узбекистану сталася масштабна пожежа: загинув підліток, постраждали 163 людини
11:02
OPINION
Дана Ярова
По суті, робота Міністерства оборони по цим напрямкам заблокована: тил, зброя, міжнародна допомога
10:59
СБУ затримала жительку Костянтинівки, яка наводила удари по позиціях ЗСУ під Бахмутом
10:57
зерновий термынал
Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна
10:49
міна, розмінування
Уряд компенсує агровиробникам частину витрат на розмінування
10:36
Оновлено
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 вересня: скільки коштує євро та долар в обмінниках
10:27
Ексклюзив
Токмак
Окупанти заливають окопи бетоном, - співзасновник DeepState про нові лінії оборони РФ навколо Токмака
10:27
На фото: кадр з фільму "Велика Прогулянка"
Українська комедія "Велика Прогулянка" вийшла у прокат Німеччини
10:25
Херсонщина ,війна з росією
Армія РФ за добу обстріляла 10 регіонів України: 3 загиблих, 7 поранених
09:58
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели у Чорне море надводний ракетоносій "Циклон" із 8 "калібрами"
09:55
нафта
Запаси нафти в США скорочуються: вартість Brent досягла $97,3 за барель
09:54
Нагірний Карабах
Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування
09:50
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ не може контролювати безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, - Greenpeace
09:35
Оновлено
збитий "Шахед"
Українська ППО вночі знищила 34 "шахеди" та 6 розвідувальних БПЛА
09:19
Зеленський і Шаппс
Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром оборони Британії
09:14
На фото: міжморський потяг
Китай уперше запустив лінію міжморських поїздів біля Тайванської протоки
08:58
Огляд
Україна Польща
Інтерес Польщі - це перемога України і наша їй допомога. Заяви влади і опозиції про стосунки з Україною
08:58
Оновлено
Shahed-136
Нічна атака на Україну: влучання на Кіровоградщині, на Одещині й Черкащині працювала ППО
08:51
африканська чума
У Кончі-Заспі зафіксували спалах африканської чуми свиней
08:51
На фото: тюленя
Українські полярники обрали ім'я для тюленятка, яке першим народилося біля станції
08:37
Ексклюзив
Окупанти
У захопленій росіянами школі на Херсонщині весь клас відмовився встати під гімн РФ, - заступник голови облради
08:29
Оновлено
Смертельні поранення дістав на порозі власного дому: внаслідок обстрілу росіян загинув 41-річний херсонець
08:28
Північна Корея
Північна Корея внесла до конституції поправку про свій ядерний статус
08:05
OPINION
Богдан Данилишин
Рівень напруги щодо експорту зерна знижується: огляд ситуації в економіці та на фінансових ринках України
08:03
Оновлено
розбита російська техніка
Сили оборони за добу ліквідували 330 окупантів, 4 танки та 38 артсистем, - Генштаб
07:41
Френк Рубіо
Провів понад рік на орбіті: на Землю повернувся астронавт NASA Френк Рубіо
07:26
ЧВК Вагнер
У ISW підтвердили повернення вагнерівців під Бахмут, проте у них є проблеми
07:02
ЄБРР
ЄБРР розширить фінансування проєктів в Україні: основні напрямки
06:41
ChatGPT
Відтепер ChatGPT має доступ до інтернету, щоб надавати користувачам актуальну інформацію
06:38
На фото: боєприпаси
НАТО посилює зв’язки з приватним сектором, щоб збільшити виробництво зброї для України та власних запасів
06:19
Іран Росія
У жовтні Росія може домовитися з Іраном про передачу ракет, - ISW
05:44
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
У НАТО розповіли про старі й нові уроки ведення бойових дій на основі аналізу війни в Україні
05:22
Цукерберг представив окуляри із ШІ: можуть робити стріми у facebook та instagram
04:54
Оновлено
Нагірний Карабах
До Вірменії з Нагірного Карабаху виїхало понад 53 тис. біженців
04:26
В ISW припускають, що Сили оборони здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове
03:58
Володимир Зеленський, посли, ЄС
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та ЄС
03:30
Оновлено
Дмитро Вєдєнєєв
Інститут українознавства після розголосу звільнив заступника голови Вєдєнєєва, - ексочільник УІНП В’ятрович
02:37
кіно, культура, допомога Україні
Британський актор Марк Стронг став амбасадором платформи United24
01:52
Дональд Туск
Лідер польської опозиції Туск закликав збільшити військову допомогу Україні
01:24
На фото акція на підтримку України у Кракові
ЄС може продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2025 року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV