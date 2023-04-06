Про це і не тільки світові ЗМІ писали 6 квітня:

The New York Times

Пропонується аналіз, як російський наступ на сході України зайшов на мілину. Після кількох місяців перекидання солдатів у східну Україну, прогрес Росії, по суті, додає до цього три невеликі населені пункти та частина міста Бахмут, що є резонансним полем битви з обмеженим стратегічним значенням. Для порівняння Москва в ході зимового наступу сподівалася захопити весь Донбас, який містить ще десятки населених пунктів, деякі з них набагато більші за Бахмут. Видання пише, що для цього Росії доведеться знову і знову відтворювати та вигравати битви масштабу Бахмута.

Президент Франції Еммануель Макрон і вищий лідер Китаю Сі Цзіньпін закликали у четвер до швидкого повернення до мирних переговорів, щоб припинити війну в Україні, але пан Сі не вказав, чи використовуватиме він свої тісні стосунки з Москвою, щоб підштовхнути Росія вести переговори. Зокрема, Макрон сказав Сі, що розраховує на нього, щоб "повернути Росію до розуму та всіх повернути за стіл переговорів" щодо України.

Сі Цзіньпін "підтвердив свою готовність" поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, "коли будуть відповідні умови та час", але не запропонував жодних часових рамок для такої розмови, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з вищим лідером Китаю.

Лідер російських найманців ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що українські сили "нікуди не дінуться" і продовжують битися в Бахмуті, додавши, що Росії знадобиться краща організація та більше боєприпасів, щоб вийти за межі обложеного міста. За його словами, українці "організували оборону всередині міста". "Ми поки не можемо говорити про будь-який наступ", зазначив Пригожин.

Росія перетворила засідання Ради Безпеки ООН на те, що західні дипломати назвали перевернутим показом дезінформації: вона звинуватила Захід у викраденні українських дітей – це саме звинувачення, яке Міжнародний кримінальний суд висунув російському уряду. Відтак, коаліція з понад 50 країн виступила із заявою, в якій висунула зазначила як Росія зловживає своєю владою та привілеєм постійного члена Ради Безпеки для поширення неправди.

Видання пише, що Польща зустріла Володимира Зеленського як героя та пообіцяла військову підтримку. Президент України, якого вшановують як героя-переможця, який врятував Європу від пащі Росії, під час свого першого офіційного державного візиту до Польщі заручився сильною підтримкою швидкого вступу своєї країни до НАТО та підписав угоду, що відкриває шлях для спільного виробництва зброї та боєприпасів.

Крім того, журналісти NYT зазначають, що за тисячі миль від міст, які Росія бомбардує в Україні, Китай вивчає війну, спостерігаючи непряму боротьбу між двома наддержавами – і, таким чином, є джерелом унікальних уроків щодо зброї, потужності військ, розвідки та стримування, оскільки він готується до потенційної власної війни. Зокрема, китайські військові аналітики ретельно досліджували боротьбу за інновації та тактику, які могли б допомогти у можливій сутичці через Тайвань.

А путінські артисти, яких уникають на Заході, тепер грають у Китаї. Повідомляється, що оркестром Маріїнського театру в Пекіні диригував російський маестро Валерій Гергієв, якого цурався Захід.

Politico

Як зазначається у виданні, Еммануель Макрон не зміг розчулити Сі Цзіньпіна через війну Росії проти України. На другий день візиту президента Франції лідер Китаю дотримувався своєї давньої позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що "всі сторони" мають "обґрунтовану стурбованість безпекою" – і не натякнув, що використає свій вплив для допомогти припинити конфлікт. Журналісти також кажуть, що Макрон допустив дипломатичні помилки на пресконференції в Пекіні.

The Washington Post

Війна в Україні призвела до карколомної зміни європейського нейтралітету, аналізує видання. Через чотири дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія відмовилася від своєї священної політики нейтралітету та приєдналася до санкцій Заходу проти Москви. Зазначається, що зміна швейцарської політики, яка супроводжується зміною громадської думки, відображає ширший поворот у Європі, де війна в Україні переробила базову стратегічну архітектуру. У вівторок Фінляндія, яка десятиліттями залишалася нейтральною, офіційно стала 31-ю державою-членом НАТО. Швеція, хоча наразі заблокована протидією Туреччини, яка є членом альянсу, сподівається незабаром приєднатися; вона також позбулася тривалої політики нейтралітету. Більше у матеріалі.

Також пропонується думка про те, що незаконну депортацію українських дітей треба припинити. Навіть коли російська влада депортувала тисячі дітей з України до Росії, вони не приховували, що робили. Справді, вони кричали про це, з’являючись кілька разів на тиждень на російському державному телебаченні, часто представляючи це як санкціоновану Кремлем кампанію з усиновлення українських дітей. Нещодавно Міжнародний кримінальний суд оголосив, що видано ордери на арешт Путіна та його уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової. І швидкість тут має величезне значення.

Близько 200 російських журналістів і активістів підписали відкритого листа з вимогою негайно звільнити Евана Гершковича, репортера Wall Street Journal, затриманого Москвою минулого тижня. Росія звинуватила Гершковича без доказів у шпигунстві на користь уряду США. Зазначається, що Московський міський суд 18 квітня розгляне апеляцію захисту американського журналіста.

Пропонується матеріал про російську Лефортовську в’язницю, що є пережитком радянського контролю, який ніколи не зникав. Американця Гершковича утримують у ній – Лефортовській в’язниці на сході Москви, спочатку побудованій царською владою в 1881 році як військова пенітенціарна установа. Сьогодні нею в основному як слідчим ізолятором користується наступник КДБ – Федеральна служба безпеки. Детальніше про це читайте тут.

The Guardian

Радник Зеленського Андрій Сибіга припускає, що Україна може бути готова обговорити з Москвою майбутнє Криму, якщо її війська досягнуть кордону окупованого Росією півострова. Зокрема, він висловив зацікавленість Києва в переговорах, якщо українські сили досягнуть адмінкордону регіону в результаті очікуваного українського контрнаступу, який, як очікується, розпочнеться найближчими місяцями.

Британське видання пише, що президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна повернути Росію до розуму через війну в Україні, коли вони провели першу із зустрічей на високому рівні в Пекіні. Однак через кілька годин у Москві представник уряду заявив, що не бачить жодних перспектив для Китаю бути посередником у конфлікті в Україні та що у Росії "немає іншого шляху", окрім як продовжувати наступ.

Китай готовий посилити стратегічну взаємну довіру з ЄС, про що заявив президент Сі Цзіньпін. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла КНР не надсилати зброю Росії, адже будь-які поставки суттєво зашкодять відносинам Європейського Союзу з Пекіном. Повідомляється також, що верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель відвідає Китай 13–15 квітня.

Президент Росії Володимир Путін провів у Москві переговори зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком, щоб обговорити розширення економічного співробітництва та зміцнення оборонних зв'язків між двома країнами. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на сьогоднішніх переговорах пара не обговорювала розміщення такої стратегічної ядерної зброї.

Кремль також зазначив, що Росія вживає заходів для "забезпечення нашої безпеки", і захистив своє рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на коментарі генсека НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що спільна заява Росії та Китаю, в якій країни не повинні розміщувати ядерну зброю за межами своїх кордонів, є "порожніми обіцянками".

Український державний виробник зброї "Укроборонпром" заявив, що розпочне спільне виробництво 125- мм патронів для танків радянських часів з польським виробником зброї Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Польща стане другою державою-членом НАТО, яка допоможе Україні виробляти боєприпаси.

А міністр оборони України Олексій Резніков прибув до Греції з візитом, де йому пообіцяли більше поставок артилерії та боєприпасів до стрілецької зброї, доступ до грецьких госпіталів для поранених військовослужбовців та додаткові бойові машини піхоти радянських часів БМП.

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив, що російські збройні формування запобігли спробі прориву на територію регіону групи диверсантів.

BBC

Видання розповідає про ціну війни в Україні для одного російського полку. Йдеться про 331-й гвардійський парашутно-десантний полк, який часто називають Костромським повітряно-десантним полком, що став предметом розслідувань журналістів BBC незабаром після вторгнення в лютому минулого року. Вони показали ціну, сплачену полком і його рідною громадою. Журналістам вдалося підтвердити 39 смертельних випадків до квітня минулого року, 62 до кінця липня, а зараз кількість досягла 94.

CNN

Україна бачить слабкі місця Росії та готується завдати удару у відповідь, йдеться в аналізі ЗМІ. "Витримайте шторм, виснажіть ворога, а потім завдайте удару у відповідь". Це була мантра українських військових протягом багатьох місяців, яку повторюють високопосадовці США та НАТО з зими. Чи можна його виконати, і якщо так, то де, коли і чим? Можливо, навіть самі українці ще не знають, кажуть журналісти, але вони усвідомлюють, що це буде вирішальна сторінка конфлікту.

Який день був найгіршим для президента Росії Володимира Путіна з моменту його неспровокованого повномасштабного вторгнення в Україну минулого року? Таким питанням задається автор статті, і відповідає, що неможливо вибрати один, але вівторок, 4 квітня 2023 року, має посісти перше місце в списку. Ця дата назавжди залишиться в історії – день, коли Фінляндія приєдналася до НАТО.

Повідомляється, що представники кількох західних країн покинули засідання Організації Об'єднаних Націй на знак протесту в середу під час виступу російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувативши її в поширенні "дезінформації" про війну в Україні. Росіянка віртуально з’явилася на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, яке Москва скликала для обговорення того, що вона назвала "евакуацією" українських дітей із зони конфлікту. 1 квітня Росія зайняла ротаційне головування в Раді безпеки.

"Найголовнішим пріоритетом" Пекіна є домагатися припинення вогню та покласти край війні в Україні, заявив президент Китаю Сі Цзіньпін голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн і президенту Франції Еммануелю Макрону під час їхньої зустрічі. Сі підкреслив, що війна в Україні не є конфліктом між Китаєм і Європою.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін заявив про те, що Росія та Білорусь продовжуватимуть розвивати військову співпрацю на тлі "складної міжнародної ситуації" та "зростаючої напруги" на їхніх зовнішніх кордонах. При тому білоруський лідер сказав, що він "згоден" із зауваженнями президента Франції Еммануеля Макрона про те, що жодна країна не може розміщувати ядерну зброю на території іншої країни, і висловив переконання, що ідеологічне протистояння між Сходом і Заходом не ослабне "навіть після того, як гармати замовкнуть" в Україні.

Gazeta Wyborcza

Колишній очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю виданню сказав, що Україна бореться не за те, щоб бути в зоні впливу Росії, а за те, щоб вступити до НАТО та ЄС, які польські можновладці не поважають і яким не вірять. Невже це так погано для України, що ми хочемо, щоб вона приєдналася до Четвертого Рейху, який забирає суверенітет держав-членів, задається питанням експосадовець.

Німецькі газети про візит Зеленського до Польщі писали, що він прибув у критичний момент. Загалом коментатори відзначили протиріччя у підході Польщі до ЄС, складна історія та суперечки щодо відновлення України.

Крім того, пропонується аналіз візиту президента Володимира Зеленського до Польщі в середу, що, як вважає автор, є дуже сильним сигналом того, що Польща та вільний світ не покинуть Україну, доки її боротьба з російською агресією не закінчиться. Але були й сутички – і з польського боку. Загалом йдеться про плюси та мінуси поїздки Зеленського до Варшави.

Видання також пише, що росіяни відновлюють штурм Бахмута та прилеглих міст. Українці атакували російську базу в Мелітополі. Київ припускає можливість переговорів про майбутнє Криму – після того, як українські війська вийдуть на його кордон. Більше у матеріалі.

Політолог, керівник Центру ліберальних стратегій у Софії та викладач Інституту наук про людину у Відні Іван Крастев роздумує, що означатиме українська перемога. Хто перший моргне – так можна охарактеризувати стратегію Кремля, який змушує Захід перечікувати. Але з Росією в Європі покінчено для поколінь – ніхто вже не вірить, що вона може багато чого запропонувати.

Також видання повідомляє, що митрополит Сава стурбований "гоніннями" на Українську православну церкву Московського патріархату. Собор Єпископів Польської Церкви "висловив жаль з приводу розколу світового Православ’я, посиленого нинішнім становищем Церкви в Україні". Про це повідомила канцелярія православного митрополита Варшавського і всієї Польщі архиєп Сави, який кількома днями раніше заступився за монахів, пов’язаних із Московським Патріархатом.