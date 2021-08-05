Мали вплив на місцеву владу, діяли за сприяння посадовців міськради: СБУ викрила потужну групу рекетирів із правоохоронцями у складі
Служба безпеки України (СБУ) викрила потужну групу рекетирів, у складі якої були правоохоронці, та яка мала вплив на місцеву владу
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, в результаті масштабної спецоперації на Харківщині СБУ ліквідувала потужне злочинне угруповання, до складу якого входило майже 50 осіб, серед яких діючі правоохоронці, а також чоловіки із досвідом бойових дій. Зазначається, що злочинці займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структури і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.
Зазначається, що обсяг прибутку рекетирів складав понад 1 млн грн щомісяця.
Зазначається, що злочинці "обкладали даниною" місцевих підприємців і якщо ті відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники підпалювали автомобілі підприємців, які відмовлялися платити "данину".
Крім того, додали у пресслужбі, угруповання мало вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументовало, що злочинцям сприяли посадовці одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.
В ході обшуків правоохоронці вилучили великі суми грошей, чорнові записи обліку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників Національної поліції.
У пресслужбі зазначили, що наразі учасникам злочинної групи готується повідомлення про підозру у створенні та керівництві злочинною спільнотою чи організацією або участь у ній, а також вимаганні та протидії законній господарській діяльності.
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