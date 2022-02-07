Маскували психотропні речовини під каміння: у Києві викрили діяльність двох каналів розповсюдження наркотиків

Про це повідомляє Київська міська прокуратура на своїй сторінці у Facebook.



"Так, у ході патрулювання території Святошинського району міста Києва, правоохоронці викрили двох чоловіків, які здійснювали "закладки" на вул. Робітничій", - йдеться у повідомленні.



Крім того, по вулиці Червонозаводській правоохоронці затримали ще одного наркоділка, у якого вилучили 85 пакетів із PVP, мефедроном, екстазі та канабісом. Він збував заборонені речовини через поштові відправлення, служби таксі та шляхом "закладок". Оплату за "товар" чоловік приймав у вигляді криптовалюти.



Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за статтею про незаконне виробництво та розповсюдження наркотиків (ч.2 ст. 307 КК України). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Встановлюються джерела надходження наркотиків.



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