Маскували психотропні речовини під каміння: у Києві викрили діяльність двох каналів розповсюдження наркотиків
У Києві повідомлено про підозру трьом затриманим, які організували два канали розповсюдження наркотиків шляхом "закладок" на території Святошинського району
Про це повідомляє Київська міська прокуратура на своїй сторінці у Facebook.
"Так, у ході патрулювання території Святошинського району міста Києва, правоохоронці викрили двох чоловіків, які здійснювали "закладки" на вул. Робітничій", - йдеться у повідомленні.
Крім того, по вулиці Червонозаводській правоохоронці затримали ще одного наркоділка, у якого вилучили 85 пакетів із PVP, мефедроном, екстазі та канабісом. Він збував заборонені речовини через поштові відправлення, служби таксі та шляхом "закладок". Оплату за "товар" чоловік приймав у вигляді криптовалюти.
Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за статтею про незаконне виробництво та розповсюдження наркотиків (ч.2 ст. 307 КК України). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Встановлюються джерела надходження наркотиків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.89
Купівля 27.89Продаж 28.18
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе