Майже 135 тис. осіб: Путін підписав указ про весняний призов
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про весняний призов, згідно з яким на обов'язкову військову службу викликають майже 135 тисяч громадян
Про це йдеться в документі, опублікованому на російському інтернет-порталі правової інформації 31 березня.
"Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2022 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до федерального закону призову на військову службу, в кількості 134 500 осіб", - йдеться в указі Путіна.
Раніше у Генштабі Збройних сил заявляли, що весняний призов 2022 року у Росії ніяк не пов'язаний із війною в Україні.
"Заходи майбутнього призову ніяк не пов'язані з проведенням спеціальної військової операції, оскільки для участі в ній направляються лише офіцери та військовослужбовці за контрактом", - цитує російський Інтерфакс начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Євгена Бурдинського.
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