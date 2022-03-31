Майже 135 тис. осіб: Путін підписав указ про весняний призов

Про це йдеться в документі, опублікованому на російському інтернет-порталі правової інформації 31 березня.



"Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2022 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до федерального закону призову на військову службу, в кількості 134 500 осіб", - йдеться в указі Путіна.



Раніше у Генштабі Збройних сил заявляли, що весняний призов 2022 року у Росії ніяк не пов'язаний із війною в Україні.



"Заходи майбутнього призову ніяк не пов'язані з проведенням спеціальної військової операції, оскільки для участі в ній направляються лише офіцери та військовослужбовці за контрактом", - цитує російський Інтерфакс начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Євгена Бурдинського.



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