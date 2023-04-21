Майже 20% українців, яких повернули з полону, мали статус зниклих безвісти

Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко під час круглого столу в Military Media Center, присвяченого особливостям роботи з повернутими із полону військовими та розшуку зниклих безвісти.

"Якщо є хоч маленька надія, що людина жива, ми вимагатимемо від російської сторони повернення її додому. Робота не припиниться, допоки ми не повернемо усіх, живих і загиблих", – зазначив Охріменко.

Представник Координаційного штабу наголосив, що Україна робить неможливе, повертаючи нині військовополонених, адже навіть Женевськими конвенціями передбачено повернення військовополонених після закінчення бойових дій.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко запевнив, що держава робить усе можливе, щоб якомога швидше знайти всіх зниклих безвісти.

"Дуже багато робиться не тільки офісом Уповноваженого, а й всією державою, ми спілкуємось, робимо одну справу і це дуже важливо для нас", – сказав Котенко.

Він розповів, що серед напрямків діяльності офісу уповноваженого – аналітична робота з пошуку людей, комунікаційна робота з рідними зниклих. Представництва офісу уповноваженого функціонують у кожному українському регіоні, З людьми, які туди звертаються, працюють психологи та юристи.

Крім цього, є сім пошукових груп, які перебувають на лінії фронту. Їхня функція – відпрацювання локацій на деокупованих територіях, де зникали люди.

Водночас пошукові групи ЗСУ працюють безпосередньо на лінії зіткнення. Як розповів начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ Володимир Лямзін, його підрозділи збирають та узагальнюють дані щодо обставин зникнення або потрапляння у полон військовослужбовців ЗСУ.

Він розповів, що ЗСУ займається пошуковою роботою, починаючи від збору інформації про обставини зникнення і до виконання практичних заходів на місцевості.

"Ми формуємо групи пошуку та евакуації, до складу цих груп входять як військовослужбовці ЗСУ, так і представники визначених громадських об’єднань", – сказав Володимир Лямзін.

Члени таких груп мають досвід роботи на місцевості, серед них є фахівці-кінологи. Володимир Лямзін додав, що всі вони проходять необхідну підготовку, вивчають основи тактичної медицини, протимінної діяльності, питання судової археології та норм міжнародного гуманітарного права.

За його словами, учасники цих пошукових груп можуть виконувати завдання там, куди не можуть дістатися групи, сформовані офісом Уповноваженого.

"Є безпекова складова, військовослужбовці більш підготовлені і можуть висуватися безпосередньо на лінію зіткнення, туди, де небезпечно залучати цивільних фахівців", – пояснив Лямзін.