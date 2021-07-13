"Медичне, а не політичне питання": МОЗ закликало Раду прийняти закон про легалізацію медканабісу
Міністерство охорони здоров'я звернулось до народних депутатів з проханням ухвалити законопроєкт, який легалізує медичний канабіс
Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.
"Легалізація канабісу в медичних цілях – це перш за все медичне питання, а не політичне.На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих", - заявила заступниця міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.
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Вона додала, що застосування лікарських засобів з канабісом, дозволено у багатьох країнах Європи.
"Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", - підсумувала чиновниця.
У МОЗ додали, що є достатньо наукової статистики, яка підтверджує, що коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.
- Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що їхній фракції вдасться зібрати 200 голосів за законопроект щодо легалізації медичного канабісу.
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