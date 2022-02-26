Мер Броварів Сапожко просить місцевих жителів носити жовту стрічку на лівій руці і не виходити з дому без необхідності
Мер Броварів Ігор Сапожко просить жителів не виходити з дому без потреби
Про це він написав у Facebook.
"Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе ЖОВТОЮ стрічкою на лівій руці", - повідомив Сапожко.
Мер додав, що ситуація надзвичайно серйозна.
"Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району", - підсумував він.
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