Мер Броварів Сапожко просить місцевих жителів носити жовту стрічку на лівій руці і не виходити з дому без необхідності

Про це він написав у Facebook.



"Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе ЖОВТОЮ стрічкою на лівій руці", - повідомив Сапожко.



Мер додав, що ситуація надзвичайно серйозна.



"Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району", - підсумував він.





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