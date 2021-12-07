Метро Києва працюватиме на годину довше у ніч на 8 грудня
У ніч з 7 на 8 грудня київське метро працюватиме на годину довше через проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський"
Про це інформує пресцентр Київського метрополітену.
"У ніч з 7 на 8 грудня, у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тирасполь), роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину", - йдеться в повідомленні.
У метрополітені також попереджають про можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу й після його закінчення станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
Такі заходи вживають з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення людей на платформах станцій.
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