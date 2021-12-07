Метро Києва працюватиме на годину довше у ніч на 8 грудня

Про це інформує пресцентр Київського метрополітену.



"У ніч з 7 на 8 грудня, у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тирасполь), роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину", - йдеться в повідомленні.



У метрополітені також попереджають про можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу й після його закінчення станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".



Такі заходи вживають з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення людей на платформах станцій.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb