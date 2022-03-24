Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС і G7. Росіяни почали лобіювати свої інтереси війни і працюють з деякими партнерами. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, а хто продався і зрадник, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський чекає саміти НАТО, ЄС і G7 і заявив, що має інформацію про те, що Росія вже почала працювати з деякими партнерами і лобіює свої інтереси війни
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"24 березня у Європі, у Брюсселі, відбудуться одразу три важливі саміти. Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО, ЄС і G7. Я впевнений, що люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні політики. Усі вони. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС і G7. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси, інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами і хочуть загасити цю тему - боротьби проти війни. На цих трьох самітах буде наша позиція. Міцна позиція. Ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадник. Життя можна захистити тільки у єдності", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.
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