"Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо": командир Азову Редіс закликав або взяти зброю до рук, або стати надійним тилом

Про це він написав у facebook.

Прокопенко зазначив, що як на цивільних, так і на вмотивованих військових тисне невизначеність питання: "Як довго триватиме ця війна?". На його думку, вона триватиме доти, доки українці будуть здатними вести спротив, оскільки Росія "ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу".

"Будь-які "перемир’я" або "домовленості" - будуть черговим тайм-аутом для ворога, з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані надлюдських спроможностей, не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність", - вважає він.

Прокопенко вказав, що багато українців відмовляються сприймати таку реальність і хочуть вірити, що все скінчиться само собою або "кам'яніють від однієї думки, що мир в Україні може настати ледь не через десятиліття". Крім того, вплив на свідомість мають російські пропагандисти, які поширюють ІПСО, щоб деморалізувати українське суспільство.

"Азов" на війні вже десятий рік. Для нас все почалося задовго до 24 лютого 2022 року. За цей час ми навчилися не звертати уваги на втому та не піддаватись відчаю; усвідомили, що можливо не тільки наша молодість, але й усе наше життя пройде на фронтах війни за незалежність України; зрозуміли, що не маємо іншого шляху, крім того, який обрали свідомо. Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни - активна залученість історичні процеси, які відбуваються тут і зараз", - пише він.

Командир Азову заявив, що оскільки невідомий точний час української перемоги, ті, хто не залучені до військової служби, "мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни".

"Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу", - додав він.