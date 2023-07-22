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Мікродрони Black Hornet: що це таке і як вони допоможуть ЗСУ у міських боях

Роман Яворський
22 липня, 2023 субота
09:17
Статті мікродрон Black Hornet

Міністерство оборони Норвегії надасть Україні тисячу комплектів мікродронів Black Hornet. Офіційну заяву норвезькі урядовці зробили 12 липня. Ці безпілотники мають унікальні параметри і саме цей тип дронів просила Україна для боротьби з російськими окупантами

Еспресо розповість про технічні особливості безпілотників Black Hornet, їхню унікальність і те, як мікродрони застосовуватимуть на фронті.

Що таке дрони Black Hornet

Black Hornet Nano (в анг. – "чорний шершень") – це військовий безпілотний мікролітальний апарат, розроблений установою Prox Dynamics в Норвегії у 2007 році (серійне виробництво розпочалося у 2012 році).  Цей безпілотник широко використовують військові США та Великої Британії. Зокрема, британці користувалися "шершнями" під час операції "Herrick" в Афганістані, коли апарати передавали відео- і фото з передової та території ворога для реєстрації та згодом поверталися до оператора. Розроблений, щоб мімікрувати в оточенні з каламутно-сірими стінами в Афганістані, дрон використовували, щоб заглядати за кути або через стіни й інші перешкоди, виявляти будь-яких приховані небезпеки та ворожі позиції. 

мікродрон Black Hornet

Фото: gettyimages

Головна особливість Black Hornet – його розмір. Крихітний дрон поміщається в кишеню або долоню. Його довжина 10 см, а ширина – лише 2,5 см. Вага крихітного гелікоптерика від 18 г (Black Hornet 2) до 32 г (Black Hornet 3).

"Мікродрон призначений для збору розвідувальних даних про дії противника в важкодоступних районах у ході виконання бойових завдань. Він оснащений цілодобовими датчиками, що дозволяють оператору виявляти і вести спостереження за військами, технікою та обладнанням противника. Застосовується для оснащення тактичних підрозділів рівня "відділення" і окремих військовослужбовців", – йдеться в матеріалі Defense Express, присвяченому "чорним шершням".

Апарат має три камери; одна дивиться вперед, одна прямо вниз, а третя спрямована вниз під кутом 45 градусів. Кожен із тисячі комплектів Black Hornet, що їх отримає Україна, містить два вертольоти. Відтак поки один дрон літає, то інший встигає зарядити акумулятори. 90% заряду досягається за 20–25 хвилин. Максимальна швидкість дрона становить, до речі, сягає 36 км/год.

мікродрон Black Hornet

Фото: gettyimages

Технічні характеристики Black Hornet

  • довжина 100 мм
  • ширина 25 мм
  • розмах ротора 120 мм;
  • Маса (разом з камерою) 18-32 г
  • Вага комплекту 1,2 кг
  • Максимальна швидкість 10 м/с; 
  • Тривалість польоту до 25 хвилин;
  • Цифрова лінія передачі даних 1000+ м прямої видимості;
  • дальність польоту 2-3 км
  • Температурний режим -10… +43°C
  • GPS або візуальна навігація по відео;
  • Автопілот з автономними й керованим режимами;
  • Слідування заздалегідь розробленим маршрутам;
  • Керовані електрооптичні камери;
  • Онлайн відео і фотознімки

Увесь комплект важить трохи понад 1 кг, тому військові легко можуть переносити його з собою. Радіус дії складає 1,6 км, а звична висота польоту – від 10 до 30 метрів. 

Як працює Black Hornet

У комплект постачання входить док-станція на два дрони (вона також захищає їх в момент перенесення), а також ручний пульт управління з сенсорним екраном і контролером. Основна система легко вміщується в солдатському рюкзаку.

Кожен "шершень" має дві денні HD-відеокамери, а також тепловізійну камеру. У нічному режимі Black Hornet здатний підвищувати якість зображення коштом використання електрооптичних систем. Це спрощує оператору ідентифікацію цілі, дозволяючи відокремити цивільних від збройного супротивника, розповідають в матеріалі Defense Express.
мікродрон Black Hornet

Фото: gettyimages

З'єднання з дроном шифрують, використовуючи режим стрибкоподібної перебудови частот. При втраті контакту система відправляє "шершня" на місце останнього контакту з оператором. Black Hornet має GPS-датчик для координації дій поза зоною видимості. Цікаво, що безпілотник може виконувати завдання і в зонах, де відсутнє супутникове покриття.

Управляють безпілотником з допомогою контролеру та монітору. Оператор може управляти дроном вручну, контролером, спостерігаючи за "шершнем" за допомогою сенсорного дисплея. Також можна задати карту руху за допомогою напівавтономного управління. Крім того, оператор може створювати профіль польоту, встановлювати маршрутні точки, формуючи завдання для дрона в кожному з цих пунктів. Наприклад, можна доручити безпілотнику зупинятися у певних точках і використовувати датчики для сканування на 360°.

Віднедавна керувати Black Hornet можна ще й голосом. Робити це можна навіть пошепки. Ця функція полегшить роботу бійцям, адже оператор може давати дрону тихі команди, не видаючи себе. Команди, необхідні для безпілотника, базуються на фразах, що зазвичай використовуються у звичайних розмовах, без складної термінології.

Переваги та недоліки Black Hornet

Щодо недоліків, то їх у "чорних шершнів" обмаль. Чи не єдиний – ціна безпілотників. Комплекс, який включає дисплей (який одночасно є пультом керування), зарядну станцію та 2 дрони коштує до $ 60 тис. За ці гроші можна придбати більш ніж 20 безпілотників Mavic 3 Fly More Combo, які ЗСУ використовують найчастіше. Якщо порівнювати з "мавіками", то не вражає і невелика дальність польоту. Вона обмежує завдання, що їх може виконувати Black Hornet (2 кілометри і 25 хвилин, для порівняння у характеристиках Mavic вказані 6 км і 46 хв). 

мікродрон Black Hornet

Фото: gettyimages

Однак потрібно розуміти, що "хорнети" і "мавіки" розроблені для виконання різних завдань. Мініатюрний, кишеньковий дрон дає військовим значну перевагу на полі бою. Він може залітати з вулиці всередину будівлі, дозволяючи оцінити ситуацію без загрози для бійця. 

Black Hornet фактично непомітний для ворога через свої розміри. При цьому, наголошує військовий експерт Олег Катков, маленький пропелер практично не видає шуму. Звук прольоту "чорного шершня" не голосніший від бабки. 

"В умовах бою, ще й перебуваючи в шоломі або касці, почути, а тим більше збити безпілотник практично неможливо", – зазначив експерт.

"Чорний шершень", наголосив Катков, має масу переваг. Весь комплект важить трохи більше кілограма, є можливість запуску в будь-яких умовах (в тому числі в дощову погоду), не вимагає попереднього калібрування, а дві камери дозволяють отримувати якісне відео в будь-який час. Ще однією перевагою мікродрона є швидкість – крихітний розвідник дуже оперативно надає інформацію підрозділам.

Нова модульна конструкція дозволяє швидко замінювати акумуляторні батареї та бортові сенсори, оператор може швидко пристосовувати один дрон для різних місій.

Загалом навчитися керувати мікродроном вкрай легко. Ветеран морської піхоти США Джеймс Мітчел на презентації "шершня" зазначив, що навчився керувати ним після 20-хвилинного прискореного курсу. Він назвав дрон "персональною розвідувальною системою".

"Black Hornet може виявитися рятівником у бою. Командирам більше не потрібно використовувати особовий склад для огляду автомобіля, який може містити вибухівку. Перша перевірка може бути виконана мікродроном. Все, про що я думаю, чому я не мав цього в Афганістані", – сказав Мітчел.

Black Hornet в Україні

Мікродрони – це саме ті безпілотники, які потрібні ЗСУ на фронті сьогодні, тому Україна просила передати саме Black Hornet. Крім того, першу партію "шершнів" українські військові отримали ще минулого року. Black Hornet, коли Норвегія і Велика Британія передали Україні мікродрони на суму на 9 млн доларів. 

Зважаючи на оприлюднену суму, у 2022-му Україна отримала 150 комплектів (по 2 мікродрони). Зараз же йдеться про передачу 1000 комплектів. Зважаючи на те, за 16 років було виготовлено лише трохи понад 14 тисяч Black Hornet у різних версіях, то партію в тисячу комплектів називають дивовижною.

Якість мікродронів українські військові оцінюють дуже високо.

"Оператор може керувати дроном однією рукою. Лівою, чи правою – без різниці! Картинка з камер достатня для ідентифікації людей на невеликій відстані. Щодо помітності, то ми пролітали у вітряну погоду в 10 метрах від групи солдат і нас ніхто не помітив. Коптер надзвичайно тихий! На фоні неба його можна помітити з 50 метрів. На фоні посадки/стіни тощо, складно угледіти та з 20", – писали про "чорних шершнів" на сторінці Центру підготовки операторів БПЛА "Крук".

Втім тут також наголосили, що Black Hornet потрібні тим підрозділам, які вже укомплектовані іншими безпілотниками та потребують саме мікродронів. "Шершні" точно не замінять більші БпЛА – "зовсім інший клас і сценарії використання". У Центрі назвали Black Hornet крутим вузькоспеціалізованим дроном для дорозвідки приміщень, посадок і територій, куди просто зараз буде заходити група військових.

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