Міненерго пропонує замінити "зелений" тариф для виробників відновлюваної енергетики

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.



Згідно з повідомленням, відомство розробило і винесло на обговорення законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на ринкових засадах".



Зазначається, що документ передбачає запровадження контрактів на різницю (Feed-in-Premium), для виробників з альтернативних джерел енергії замість фіксованих платежів за "зеленим" тарифом (Feed-in-Tariff).



За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, нова модель підтримки дозволить збільшити частку "зеленої" електроенергії і зробити її доступнішою.



"Відповідно до цієї моделі виробники з ВДЕ зможуть безпосередньо виступати як учасники ринку, самостійно продаючи електроенергію, оптимізуючи свої доходи від виробництва та зменшуючи свої небаланси. Водночас ці виробники матимуть право на отримання компенсації від гарантованого покупця у вигляді різниці між встановленим "зеленим" тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною", - цитує пресслужба слова Власенка.



Крім того, додали у відомстві, виробники будуть вмотивовані створювати нові окремі балансуючі групи, що матимуть можливість управляти небалансами власного портфеля об'єктів в режимі реального часу, і, задля уникнення небалансів, впроваджувати нові підходи та технології прогнозування, системи накопичення енергії та керування попитом, сприяючи балансуванню енергосистеми.

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