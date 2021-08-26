Міненерго пропонує замінити "зелений" тариф для виробників відновлюваної енергетики
Міністерство енергетики пропонує замінити "зелений" тариф для відновлюваної енергетики контрактами на різницю
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
Згідно з повідомленням, відомство розробило і винесло на обговорення законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на ринкових засадах".
Зазначається, що документ передбачає запровадження контрактів на різницю (Feed-in-Premium), для виробників з альтернативних джерел енергії замість фіксованих платежів за "зеленим" тарифом (Feed-in-Tariff).
За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, нова модель підтримки дозволить збільшити частку "зеленої" електроенергії і зробити її доступнішою.
"Відповідно до цієї моделі виробники з ВДЕ зможуть безпосередньо виступати як учасники ринку, самостійно продаючи електроенергію, оптимізуючи свої доходи від виробництва та зменшуючи свої небаланси. Водночас ці виробники матимуть право на отримання компенсації від гарантованого покупця у вигляді різниці між встановленим "зеленим" тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною", - цитує пресслужба слова Власенка.
Крім того, додали у відомстві, виробники будуть вмотивовані створювати нові окремі балансуючі групи, що матимуть можливість управляти небалансами власного портфеля об'єктів в режимі реального часу, і, задля уникнення небалансів, впроваджувати нові підходи та технології прогнозування, системи накопичення енергії та керування попитом, сприяючи балансуванню енергосистеми.
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