Про це в інтерв’ю Gazeta.ua розповіла волонтерка та виконавча директорка фонду "Мрія" Тетяна Комлик (Татуся Бо).

"Зараз усі почали відкрито казати, що потрібно змінювати систему МСЕК та ВЛК. Робити її людяною. Боєць без ноги, на милицях – його відправляють на п'ятий поверх, бо там сидить Комісія. Приміщення без ліфта. Треба, щоб система працювала чітко і зрозуміло для бійців. Натомість, його виписують, переводять на інший етап, а там питають виписку чи довідку. Бійця знову відправляють у попередню лікарню – а це іноді переїзди з одного кінця України в інший. І, можливо, його так посилають неодноразово", — зазначила Татуся Бо.

Фото: www.facebook.com/mriya.foundation

За словами волонтерки, в Україні не можна робити другий острів Валаам, куди "совіти" колись звозили всіх поранених внаслідок Другої світової бійців. Адже ми не можемо знецінювати подвиг ветеранів, а повинні бачити перш за все не поранення чи героя війни, а людину.

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"У нас після війни будуть сотні тисяч, якщо не мільйони, ветеранів. А Мінвет до цього не готується. Нам уже зараз треба будувати інклюзивне суспільство. Це не тільки пандус на вході у ЦНАП чи поліклініку. А й про ставлення суспільства. Треба казати людям, що ми будемо бачити молодого красивого хлопця з протезом. І йому не потрібна наша жалість. Максимум – коли очевидно потрібна допомога, то підійти та запитати про це. І нам важливо вміти прийняти їхню відмову. Не треба хапати за руки та ноги. На вулицях буде багато людей з шрамами від опіків, травмами голови, без очей. Має бути програма, яка пояснюватиме, що таких людей буде все більше," — підсумувала виконавча директорка фонду "Мрія".