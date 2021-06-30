Міноборони: В Україні розробляють 25 нових зразків військової техніки та озброєння
У Міноборони заявили, що 5% коштів державного оборонного замовлення спрямовується на розробку новітніх зразків військової техніки та озброєння
Про це на брифінгу повідомив т.в.о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Владислав Шостак, передає Укрінформ.
“Обсяг фінансування Державного оборонного замовлення передбачає виділення 22,5 млрд грн (у 2021 році — ред.). 5% цієї суми — на виконання дослідно-конструкторських робіт... Основна сума коштів — це 59% у 2021 році — буде витрачена на закупівлю зразків озброєння та військової техніки, які виробляються вже серійно в Україні, і деякі ми закуповуємо за кордоном. І 27% коштів виділяється на проведення модернізації зразків озброєння і також капітального ремонту. 9% коштів направлені на забезпечення живучості арсеналів баз і складів, будівництва відповідних об'єктів для зберігання боєприпасів”, — заявив він.
Шостак зазначив, що створення новітніх зразків озброєння, на кшталт ракетних комплексів “Вільха”, “Нептун”, САУ “Богдана”, тривають протягом кількох років. В Україні зараз проходить 25 таких дослідно-конструкторських робіт.
“Таких розробок у нас налічується 25 діючих. Вони не виконуються протягом одного бюджетного року, вони тривають декілька років, тому що мають певну етапність: починається з етапу технічного проєктування, розробки конструкторської документації, наступний етап — виготовлення дослідного зразка і проведення випробувань. Тобто це триває декілька років”, — зауважив він.
Він заявив, що у процесі створення нових зразків у кооперації задіяні різні підприємства оборонно-промислового комплексу.
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