Мінрегіон розпочав реструктуризацію боргів теплокомуненерго

Про це повідомила пресслужба Мінрегіону.



Згідно з повідомленням, відомство почало роботу щодо внесення підприємств галузі до Реєстру підприємств теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості. Наступним кроком має стати підписання договорів про реструктуризацію заборгованості.



За словами заступниці міністра розвитку громад та територій Наталії Хоцянівської, реструктуризація заборгованості ТКЕ та ВКГ передбачена у меморандумі щодо сталого проходження опалювального сезону.



"Минулого тижня уряд прийняв постанову, якою створено передумови для зняття арештів з рахунків підприємств та повноцінної роботи у цьому напрямі. Найближчим часом будуть укладені договори реструктуризації боргів за спожиті енергоносії", - цитує пресслужба слова Хоцянівської.



У пресслужбі зауважили, що до 29 жовтня 2021 року до Реєстру будуть включені підприємства, рахунки яких арештовано та відповідно до яких діє активне виконавче провадження. Решта підприємств будуть включені до Реєстру з 3 листопада 2021 року.

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