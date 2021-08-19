Мінсоцполітики направило майже 300 млн грн на допомогу малозабезпеченим сім'ям до 1 вересня

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.



Згідно з повідомленням, Мінсоцполітики направило у регіони 290 млн грн для виплати допомоги до навчального року для майже 145 тис. дітей з багатодітний малозабезпечених родин.



У пресслужбі нагадали, що в 2021 році уряд запровадив виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року у сумі 2 тис. грн на кожну дитину, яка станом на 1 серпня 2021 року має вік 6-18 років.



Зазначається, що виплата одноразової грошової допомоги буде проведена органами соціального захисту населення без звернення батьків.

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