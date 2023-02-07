Минулої доби від рук росіян загинув один мирний мешканець Донеччини, п'ять дістали поранення
Минулої доби, 6 лютого, від рук російської армії загинув один мирний мешканець Донецької області, ще п'ять зазнали поранень
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Він зазначив, що росіяни вбили одного мирного жителя в Бахмуті та поранили там ще одного. Також поранень зазнали мирні мешканці Авдіївки, Торецька, Парасковіївки та Привілля.
Загалом за час повномасштабного вторгнення від рук загарбників загинули 1352 людини, ще 3000 дістали поранень. Це без урахування кількості жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі підрахувати неможливо.
- ЗСУ за добу 6 лютого відбили атаки росіян в районах 10 населених пунктів.
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